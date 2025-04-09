«Зенит» досрочно стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Фото: Максим Платонов

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» завоевал звание победителя регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона 2024/25 досрочно, одержав победу над пермской «Пармой» в предпоследнем туре.

Матч, прошедший в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 105:90 в пользу «Зенита». Наиболее результативным игроком встречи стал Самсон Руженцев из «Пармы» с 29 очками. В составе «Зенита» отличился Алексей Швед, оформивший дабл-дабл с 19 очками и 10 результативными передачами.

За один матч до завершения регулярного чемпионата «Зенит» имеет 38 побед при пяти поражениях, что делает его недосягаемым для ближайшего преследователя — ЦСКА, у которого 36 побед и шесть поражений. Это второй раз в истории, когда петербургский клуб занимает 1-е место по итогам регулярного сезона Лиги ВТБ.

УНИКС расположился на 3-м месте в турнирной таблице, одержав 35 побед и потерпев восемь поражений. Казанцы завершат регулярный чемпионат 13 апреля в 14:00 матчем против ЦСКА на арене Баскет-холла в Казани.

Рената Валеева