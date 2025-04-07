«Ак Барс» и «Автомобилист» побили рекорд плей-офф КХЛ по длительности матча

«Ак Барс» и «Автомобилист» установили новый рекорд КХЛ по длительности матча в первом раунде плей-офф. Команды не смогли выявить победителя за три периода и один овертайм.

Основное время матча завершилось вничью — 1:1, на шайбу Александра Шарова казанцы ответили голом Ильи Сафонова. В итоге игра перешла в овертайм, где ни одна из команд не смогла отличиться. Это первый случай в первом раунде КХЛ, когда седьмой матч серии перешел во второй овертайм.

Предыдущий рекорд по продолжительности матча принадлежал седьмой игре между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» в первом раунде Кубка Гагарина в 2018 году. Та встреча продлилась 72:16 минуты.

Счет в серии между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» ничейный — 3:3. Победитель матча в Екатеринбурге пройдет во второй раунд плей-офф.

Зульфат Шафигуллин