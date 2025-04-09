Финляндия примет чемпионат мира по фигурному катанию 2027 года

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Совет Международного союза конькобежцев (ISU) предварительно одобрил проведение чемпионата мира по фигурному катанию 2027 года в финском городе Тампере. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Соревнования запланированы на период с 15 по 21 марта 2027 года. Для Финляндии это будет четвертый чемпионат мира по фигурному катанию, ранее страна принимала первенства в Хельсинки в 1983, 1999 и 2017 годах. Также Хельсинки принимал чемпионат мира в 1914 году, когда Финляндия являлась частью Российской империи.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Параллельно с определением места проведения чемпионата мира ISU также утвердил расписание этапов Гран-при сезона-2026/27. Соревнования примут:

Франция (17—19 октября 2026 года);

Китай (24—26 октября 2026 года);

Канада (31 октября — 2 ноября 2026 года);

Япония (7—9 ноября 2026 года);

США (14—16 ноября 2026 года);

Финляндия (21—23 ноября 2026 года).

Финал серии Гран-при состоится в японском Нагое с 4 по 7 декабря 2026 года.

Напомним, ранее ISU объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. Однако атлеты из этих стран не смогут участвовать в командных соревнованиях на Олимпийских играх 2026 года. Российские и белорусские спортсмены были отстранены ISU от международных соревнований с 2022 года.

Рената Валеева