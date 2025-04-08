Капитан «Ак Барса» Яшкин: «Двигаемся дальше, знаем, зачем мы здесь»

Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин назвал непростой победу над «Автомобилистом» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— Непростой первый раунд плей-офф получился. Рад и горд, что вместе с командой мы сделали этот шаг. Огромное спасибо всем, кто верил, кто гнал нас вперед, — поддержка, которую вы даете, делает нас сильнее. Двигаемся дальше. Мы знаем, зачем мы здесь, — написал Яшкин в аккаунте в соцсетях.

«Ак Барс» победил «Автомобилист» в семи матчах серии в первом раунде Кубка Гагарина. В решающей игре казанцы выиграли во втором овертайме со счетом 2:1. Решающий гол забил Кирилл Семенов.

Следующий соперник «Ак Барса» в Кубке Гагарина определится по итогам седьмого матча «Салавата Юлаева» и «Сибири». Возможные варианты — московские «Динамо» и «Спартак».

В прошлом сезоне «Ак Барс» завершил выступление в плей-офф после первого раунда, уступив в пяти матчах серии «Автомобилисту» (1:4).

Зульфат Шафигуллин