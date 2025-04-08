Тренер УНИКСа Перасович: «Готовимся к плей-офф, нужно подойти в наилучших кондициях»

Фото: Руслан Ишмухаметов

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал убедительную победу своей команды над местной «Астаной» в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 105:65.

— Прежде всего, мы с самого начала настраивались на серьезный матч. В первой половине УНИКС смог создать большое преимущество. Это позволило перераспределить игровое время среди парней, что очень важно в текущей ситуации с травмами. Сейчас нам нужно как можно лучше управлять составом, — заявил Перасович после матча.

Тренер также подчеркнул важность подготовки к плей-офф.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы находимся на третьем месте в турнирной таблице. Теперь команде нужно готовиться к плей-офф и делать все возможное, чтобы подойти к нему в хорошей форме. Нас ждут встречи с сильными соперниками, поэтому мы должны подойти к этому этапу в наилучших кондициях, — сказал он.

Победный матч над «Астаной» запомнился также историческим достижением центрового УНИКСа Джалена Рейнольдса. В сегодняшней игре Рейнольдс набрал 15 очков и стал самым результативным иностранным игроком в истории Лиги ВТБ, обогнав в рейтинге Нандо Де Коло. Теперь Джален Рейнольдс занимает первую строчку в списке лучших иностранных бомбардиров турнира.

Рената Валеева