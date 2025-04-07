«Рубин» остался на восьмом месте в РПЛ по итогам 23-го тура

Ничья с «Крыльями Советов» позволила казанцам сравняться по очкам с «Ростовом»

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«Рубин» сохранил восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) после 23-го тура. Команда Рашида Рахимова сравнялась по очкам с «Ростовом», идущим на седьмой строчке.

В 23-м туре «Рубин» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в Самаре. На гол Ивана Сергеева казанцы ответили точным ударом Валентина Вады с пенальти. После этой игры в активе казанцев стало 33 очка. «Ростов» опережает «Рубин» лишь по дополнительным показателям, имея столько же набранных баллов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лидер турнира «Краснодар» оторвался от преследователей на пять очков. В 23-м туре краснодарцы обыграли «Акрон» (1:0), а «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). В активе «Краснодара» стало 52 очка, это лучший показатель в РПЛ. Второе место делят «Спартак» и «Зенит» с 47 баллами.

В зоне прямого вылета из РПЛ находятся «Оренбург» (14 очков) и «Факел» (15 очков). Оренбуржцы победили в минувшем туре «Пари НН» (2:1) и сократили отставание от воронежцев до минимума. В зоне стыков на 13-м месте идет «Ахмат» (20 очков) и «Пари НН» (19 очков) на 14-й строчке.



Следующий 24-й тур в РПЛ пройдет с 11 по 13 апреля. Центральным матчем станет противостояние «Зенита» и «Краснодара» в Санкт-Петербурге. «Рубин» сыграет 12 апреля в Казани против «Локомотива» в 17.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин