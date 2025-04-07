«Зенит-Казань» третий сезон подряд вышел в финал плей-офф Суперлиги

Обыграли в полуфинальной серии «Динамо-ЛО»

Фото: Динар Фатыхов

«Зенит-Казань» в третий раз в серии обыграл «Динамо-ЛО» в рамках полуфинала плей-офф Суперлиги. Команда Алексея Вербова стала первым финалистом турнира.



В третьем матче все решилось в трех партиях. Казанцы выиграли все три сета со счетом 25:20, 25:19 и 25:19.

Ранее «Зенит-Казань» дважды победил на домашней площадке с аналогичным счетом 3:0.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В финале команда Вербова сыграет с победителем пары «Белогорье» — «Зенит» (Санкт-Петербург). После двух матчей питерская команда ведет в серии 2:0. Команду возглавляет Владимир Алекно.

«Зенит-Казань» третий сезон подряд выходит в финал плей-офф Суперлиги. Казанцы являются действующими двукратными победителями турнира.

Зульфат Шафигуллин