Озеленить пол-Казани, создать музей «Позиса» и завезти местные газеты в районные библиотеки

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

1. Масштабное озеленение в Казани на 280 млн рублей

Администрации всех семи районов Казани проведут совместную закупку на общую сумму в 279,5 млн рублей. Тендер касается посадки высокодекоративных деревьев на так называемых «гостевых маршрутах» Казани. Объявили об этом 26 февраля, заявки принимаются до 6 марта, а аукцион состоится 11-го числа.

Дороже всего — 81,9 млн рублей — будет стоить высадка деревьев в Советском районе. На Приволжский и Вахитовский районы выделят еще 81,4 млн рублей, на Кировский и Московский — 61,5 млн, на Авиастроительный и Ново-Савиновский районы — 54,7 млн. В рамках тендера посадят липы, вязы, ели, клены, рябины, яблони, тополи, березы, лиственницы. Деревья посадят на очень большом количестве улиц — среди них, например, Вишневского, Парина, Габишева, Лесгафта, Зорге, Тихомирнова, Театральная, Ульянова-Ленина, Оренбургский тракт, Чернышевского, Фучика, Карла Маркса, Зинина, Баумана, проспект Победы, Аметьевская магистраль, Сибгата Хакима, Чистопольская, Ямашева, Ленинская дамба.



2. Еще 100 миллионов на реконструкцию художественного училища

«Главинвестстрой» заплатит 99,8 млн за реставрацию здания художественного училища. О закупке объявили 25 февраля, заявки принимаются до 4 марта, тогда же проведут и аукцион. Речь идет о здании художественного училища 1900—1904 гг. постройки на улице Карла Маркса, 70/10, архитектора Мюфке.

Ранее на реконструкцию здания уже выделялись средства — общая стоимость работ составит, включая новую закупку, 262 млн рублей. Сейчас подрядчик должен будет заняться системами отопления и электротехническими работами, а также вторым этапом устройства кровли, реставрации и других общестроительных работ. Работы профинансируют из бюджета региона, окончание их запланировано на 31 декабря 2020 года.



В цистернах должен быть пожарный насос с подачей 40—50 литров жидкости в секунду, а вместимость самой цистерны составит не менее 3 тысяч литров. Фото pkpm.com.ua

3. Девять пожарных автоцистерн для Минлесхоза

Министерство лесного хозяйства планирует потратить сумму в 39,15 млн рублей на поставку транспортных средств в рамках выполнения проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». О тендере стало известно 21 февраля, заявки можно подать до 2 марта. Аукцион состоится 4-го числа.

Под транспортными средствами в тендере подразумеваются девять пожарных автоцистерн. Стоимость каждой составит 4,35 млн рублей. Машины должны быть с дизельными двигателями мощностью не менее 148 л. с., число мест боевого расчета, включая водителя — не менее двух. В цистернах должен быть пожарный насос с подачей 40-50 литров жидкости в секунду, а вместимость самой цистерны составит не менее 3 тысяч литров.



«Позис» собирается заплатить 28,8 млн за устройство экспозиции музея на территории предприятия. Фото Максима Платонова

4. Музей «Позиса» за 29 милионов

Зеленодольское производственное объединение «Завод имени Серго», также известное как «Позис», собирается заплатить 28,8 млн за устройство экспозиции музея «Позиса» на территории предприятия. Об этом стало известно 21 февраля, заявки принимаются до 2 марта, а итоги закупки подведут 20-го числа.

Подрядчик должен будет разработать мультимедийный контент, изготовить копии и муляжи экспонатов, которые не могут быть представлены в постоянной экспозиции, смонтировать освещение, а также поставить оборудование. В его списке, например, более 20 ЖК-дисплеев разных видов, несколько мультимедийных плееров, громкоговорители, аудиоусилители, проекторы, персональные компьютеры, карты памяти, планшетные компьютеры и другое.



5. Спроектировать три моста за 12 млн рублей

«Главтатдортранс» планирует заплатить 12,7 млн рублей за проектно-изыскательные работы по реконструкции мостов в Татарстане. Информация об открытом конкурсе была размещена на портале госзакупок 26 февраля, заявки принимаются до 20 марта. Рассматривать их будут 25-го числа.

В списке мостов, реконструкцию которых нужно будет спроектировать, — три объекта. 4,7 млн потратят на разработку реконструкции моста через реку Кандыз на дороге, соединяющей трассу «Казань — Оренбург», Дмитриевку и Поповку (речь идет о 24 погонных метрах), 4,5 млн уйдет на мост через реку Сула на той же дороге (20 погонных метров), а 3,6 млн — на мост через ручей на автодороге «Мамадыш — Кукмор», длиной в 10 погонных метров. Все проектно-изыскательные работы должны быть проведены до 20 июля 2020 года.



Каждый день пребывания одного человека в лагере будет стоить в среднем около 700 рублей. Фото rcleto.ru

6. Путевки в лагерь для 800 человек

ГБУ РЦ «Лето» готово выделить 10 млн рублей на приобретение путевок на условиях долевого финансирования для участников профильных смен «Чемпионы», «Активный отдых», «Олимпийская смена», «Тайны лабиринта», «Вместе со спортом», «Каратека» и «Мы легионеры». О конкурсе стало известно 26 февраля, заявки принимаются до 27 марта, а рассматривать их будут 1 апреля.

Услуги должны оказывать до 31 декабря 2020 года. Всего должны быть предоставлено 14 400 человеко-дней. Каждый день пребывания одного человека в лагере будет стоить в среднем около 700 рублей. Путевки будут оплачены для 800 человек, каждая путевка будет на 18 дней. Аналогичный тендер, но на смену под названием «Город безопасности» был обнародован и на прошлой неделе.



7. Пять «Газелей» для «Департамента продовольствия»

Бывший МУП, а теперь — акционерное общество «Департамент продовольствия и социального питания Казани» купит автомобилей на общую сумму в 6,67 млн рублей. О редукционе объявили 26 февраля, заявки будут принимать до 5 марта, а итоги подведут 11-го числа.

Из технического задания можно узнать, что «Департамент продовольствия» собирается закупить пять автомобилей «Газель Бизнес» — изотермических фургонов. Коробка передач в машинах механическая, пятиступенчатая. Двигатели должны будут с завода работать на газе и бензине. Фургоны должны быть размерами 3,1 на 2,18 на 2 метра. Поставку потребуется осуществить в течение 21 календарного дня с даты заключения контракта. Каждая машина будет стоить около 1,33 млн рублей.



Единственным поставщиком стало АО «Международный аэропорт «Казань». Фото Максима Платонова

8. Обслуживание для «Красавиа»

«Красавиа», недавно закупавшая авиатопливо в уфимском аэропорту за 51 миллион, на неделе объявила, что заплатит 6,58 млн за аэропортовое и наземное обслуживание в аэропорту «Казань». О закупке у единственного поставщика стало известно 26 февраля.

Этим единственным поставщиком стало АО «Международный аэропорт «Казань».



9. Периодика для татарстанских библиотек

Национальная библиотека Татарстана выделит 5,4 млн рублей на подписку и доставку периодических изданий для муниципальных библиотек Татарстана. Объявили об этом 25 февраля, заявки принимаются до 4 марта, а аукцион состоится 5-го числа.

Услуги должны оказываться с 1 марта по 31 декабря 2020 года. Поставлять нужно будет 22 издания, среди них — «Идел» на татарском и русском языках, «Казан — Казань», «Казан утлары», «Мэйдан Чаллы/Арена Челны», «Сююмбике», «Татарстан» на татарском языке, «Ватаным Татарстан», «Гаилэ хэм мэктэп». В списке мест поставки — библиотеки в 45 районах региона.

