Российские металлурги возобновляют экспорт на Ближний Восток и в Северную Африку

Экспорт металлопродукции в Иран продолжает осуществляться через Каспийское море

Российские металлурги начинают постепенно возобновлять экспорт проката на удаленные рынки на фоне ослабления внутреннего спроса, согласно данным SteelOrbis. В то время как риски в Черном море по-прежнему сохраняются, ожидается, что отгрузки будут продолжены через Балтику, пишет «Коммерсантъ».

Согласно информации аналитиков, после нескольких месяцев отсутствия на рынке 35 тыс. тонн горячекатаного рулона (HRC) было продано в регион Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) по цене 575 долларов за тонну (CFR, включая фрахт), что в эквиваленте составляет 525 долларов за тонну в портах Балтики (FOB). Некоторые покупатели в указанном регионе сообщили о получении новых предложений на уровне около $585—590 за тонну, и такие заявки могут быть приняты, учитывая текущую тенденцию к повышению цен на HRC в Северной Африке и Турции.

Экспорт металлопродукции в Иран продолжает осуществляться через Каспийское море, при этом последняя приемлемая цена составляет примерно $530 за тонну в порту Астрахань (FOB). Однако предложений из России для Турции не зарегистрировано из-за проблем с отгрузкой в Черноморском регионе, отмечает SteelOrbis.

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Никита Егоров