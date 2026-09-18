Инфляция в Татарстане в августе оказалась выше, чем в среднем по России

За месяц в республике подешевели услуги и продукты питания

Фото: Максим Платонов

В августе 2026 года цены в Татарстане, по данным Росстата, снизились на 0,26% к июлю. Годовая инфляция в республике выросла до 7,68% и была выше, чем в целом по стране (6,33%), следует из данных ЦБ.

За месяц в республике подешевели услуги и продукты питания. Стоимость непродовольственных товаров в августе почти не изменилась. За год цены на продукты и непродовольственные товары повысились гораздо меньше, чем на услуги.

С исключением сезонности цены в Татарстане в августе выросли заметно меньше, чем в июле. Среди причин — некоторое восстановление объемов поставок нефтепродуктов.

Годовая инфляция в России в августе увеличилась. По данным Росстата, она составила 6,33% (в июле — 5,98%). При этом цены за август с исключением сезонности выросли заметно меньше, чем за июль. Существенно замедлился рост цен на моторное топливо. В то же время его резкое подорожание в предыдущие месяцы проявилось в ценах на многие товары и услуги. Рост цен на товары и услуги, которые меньше зависят от разовых факторов, а больше от спроса, немного замедлился. Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, направленную на снижение инфляции до 4%.

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ-3 регионов России по объему инвестиций в основной капитал.

Никита Егоров