ЦБ призвал банки прекратить отказывать гражданам в приеме наличных

По словам зампреда ЦБ Сергея Белова, банки связывают отказ принимать наличные с тем, что операции с наличными — право, а не обязанность кредитной организации

Фото: Айдар Раманкулов

Банк России фиксирует случаи, когда некоторые кредитные организации отказываются принимать наличные у граждан. Об этом на Международном банковском форуме сообщил зампред ЦБ Сергей Белов, передает «Интерфакс».

По его словам, банки объясняют это тем, что операции с наличными — право, а не обязанность кредитной организации.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— С нашей точки зрения, такая трактовка в корне неправильна, потому что, согласно статье 140 Гражданского кодекса, рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации, — заявил Белов.

Регулятор призвал банки обратить внимание на работу своих подразделений, чтобы пресечь подобную практику.

Ранее сообщалось, что более 15 тыс. россиян отказались от зачисления мошеннических переводов. Общая сумма возвратов составила почти 650 млн рублей.

Алсу Сабирзанова