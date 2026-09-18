Центробанк РФ в августе снизил объем золота в резервах на 0,2 млн унций

В стоимости объем драгметалла увеличился на 13,9%

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В августе Банк России продолжил сокращать объем золота в своих резервах, уменьшив его на 0,2 млн унций (примерно 6 тонн). По состоянию на 1 сентября объем монетарного золота в международных резервах РФ составил 73 млн унций (около 2,27 тыс. тонн) на сумму $333,5 млрд. В натуральном выражении золото снизилось на 0,3%, однако в стоимостном — увеличилось на 13,9%, отмечается в пресс-службе регулятора.

В 2026 году Россия ежемесячно сокращает объем золота в своих резервах на 0,2—0,3 млн унций, в итоге с начала года он сократился на 1,8 млн унций (примерно 56 тонн).

Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ РФ, пояснила, что текущее снижение в первую очередь связано с операциями Минфина и Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила, а также с использованием золота для производства монет. Набиуллина добавила, что детали операций с золотом не раскрываются.

Она также отметила, что текущая тенденция покупки золота центробанками может соответствовать стратегии, которую ЦБ РФ реализовал между 2014 и 2020 годами, благодаря чему Россия занимает шестое место в мире по запасам золота.

Напомним, что ЦБ РФ активно наращивал свои золотые резервы в 2014—2019 годах, однако весной 2020 года приостановил закупку драгметаллов, и в течение нескольких лет объем золота в резервах изменялся незначительно, в пределах 0,1 млн унций.

Ранее сообщалось, что Банк России оставил ключевую ставку на уровне 14%.

Никита Егоров