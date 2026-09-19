В Татарстане объявлен прием заявок на субсидии для развития сельского туризма

Компенсация составляет 50 процентов понесенных затрат, но не более 5 миллионов рублей на одного участника

Фото: Дарья Пинегина

Постановлением Кабинета министров РТ №838 от 3 июля 2026 года утвержден порядок предоставления субсидий из бюджета республики на возмещение части затрат, связанных с развитием сельского туризма. Программа софинансируется из федерального бюджета.

Компенсация составляет 50 процентов понесенных затрат, но не более 5 миллионов рублей на одного участника.

Чтобы претендовать на субсидию, необходимо соответствовать двум критериям. Во‑первых, по классификатору видов экономической деятельности ОК 029‑2014 у заявителя должны быть дополнительные коды одной или нескольких подгрупп: 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков», 79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма» или 93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений». Во‑вторых, заявитель должен быть зарегистрирован и работать в сфере сельского туризма на сельской территории или территории сельской агломерации Татарстана не менее 12 месяцев с даты регистрации.



Дмитрий Зайцев