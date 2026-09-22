Дневной объем операций с криптовалютами в России составляет 50 млрд рублей

Сейчас в стране насчитывается порядка 20 млн пользователей криптовалют

Фото: Максим Платонов

Дневной объем операций с криптовалютами в России составляет около 50 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра финансов РФ Ивана Чебескова.

По экспертным оценкам, сейчас в стране насчитывается порядка 20 млн пользователей криптовалют, а общий объем их вложений достигает 3,7 трлн рублей. В следующем году к ним могут присоединиться еще около 10 млн граждан.

Напомним, сообщалось, что Минфин России намерен подготовить предложения о включении криптовалютных транзакций в систему мониторинга экспортной выручки.

Зульфат Шафигуллин