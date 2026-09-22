Новости экономики

17:08 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Дневной объем операций с криптовалютами в России составляет 50 млрд рублей

12:15, 22.09.2026

Сейчас в стране насчитывается порядка 20 млн пользователей криптовалют

Дневной объем операций с криптовалютами в России составляет 50 млрд рублей
Фото: Максим Платонов

Дневной объем операций с криптовалютами в России составляет около 50 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра финансов РФ Ивана Чебескова.

По экспертным оценкам, сейчас в стране насчитывается порядка 20 млн пользователей криптовалют, а общий объем их вложений достигает 3,7 трлн рублей. В следующем году к ним могут присоединиться еще около 10 млн граждан.

Напомним, сообщалось, что Минфин России намерен подготовить предложения о включении криптовалютных транзакций в систему мониторинга экспортной выручки.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаФинансы

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть630.1
  • Нижнекамскнефтехим45.65
  • Казаньоргсинтез46
  • КАМАЗ56.6
  • Нижнекамскшина32.95
  • Таттелеком0.573