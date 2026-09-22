Объем выдачи кредиток в августе снизился на 7%

Сильнее всего объемы сократились в Хабаровском крае (-14%), Санкт-Петербурге (-13,1%), Ленинградской области (-10,8%) и Башкортостане (-10,4%)

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В августе 2026 года объем лимитов по новым кредитным картам составил 151,3 млрд рублей — это на 7,2% меньше, чем годом ранее (в августе 2025-го — 163,0 млрд). По сравнению с июлем показатель вырос на 1,3%, сообщают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольший объем выдачи зафиксирован в Москве (16,08 млрд), Московской области (10,58 млрд), Санкт-Петербурге (7,19 млрд), Краснодарском крае (5,86 млрд) и Тюменской области (4,94 млрд).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сильнее всего объемы сократились в Хабаровском крае (-14%), Санкт-Петербурге (-13,1%), Ленинградской области (-10,8%) и Башкортостане (-10,4%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил: выдача кредитных карт остается низкой из-за осторожности банков. В августе 2024 года было выдано в 1,5 раза больше кредиток, а объем лимитов тогда превышал текущий показатель почти вдвое.

Ранее в июле сообщалось о снижении лимита по кредитным картам на 8%.

Зульфат Шафигуллин