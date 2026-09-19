Россияне за полгода сверх графика выплатили банкам 748,6 млрд рублей по ипотеке

Это на 34% больше показателя первого полугодия 2025 года

Фото: Артем Дергунов

В январе — июне 2026 года россияне сверх графика выплатили банкам 748,6 млрд рублей по ипотеке. Это на 34% больше показателя первого полугодия 2025 года (559,6 млрд).

Среднемесячный объем досрочного погашения составил более 124 млрд рублей против 93 млрд годом ранее.

Тренд изменился после спада: по итогам всего 2025 года объемы досрочно закрытых кредитов рухнули на 17% к уровню 2024-го, однако уже в первом квартале 2026 года показатель вырос на 18%. Основной вклад внесли Центральный федеральный округ (261,3 млрд руб.), Приволжский (136,6 млрд) и Уральский (75,3 млрд).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гендиректор «Долгового Консультанта» Денис Аксенов связывает динамику со снижением ставок по вкладам и налогообложением доходов по депозитам, что делает закрытие долгов экономически выгоднее накоплений. По его словам, заемщики также направляют на эти цели налоговые вычеты и государственные субсидии. В компании ожидают, что результаты 2026 года превысят показатели не только кризисного 2025-го, но и докризисного 2024 года.

Ранее стало известно, что по итогам второго квартала 2026 года жители Татарстана направили 13 млрд рублей на досрочное погашение ипотеки. Относительно первого квартала сумма, отправляемая на указанную цель, увеличилась на 14,23%.

Зульфат Шафигуллин