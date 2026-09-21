Силуанов: ФНБ по итогам года пополнится на сумму до 1 трлн рублей

Министр также отметил, что Минфин намерен увеличить заимствования так, чтобы это не оказало существенного влияния на финансовый рынок

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Минфин рассчитывает по итогам 2026 года пополнить Фонд национального благосостояния (ФНБ) на 600 млрд — 1 трлн рублей. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передают «Ведомости».

— Мы провели ряд мер по бюджетной консолидации и сделали бюджет уже с дефицитом, который не представляет каких-то рисков, — около 2% ВВП. Главное, что мы состыковались с ЦБ, — сказал Силуанов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Министр также отметил, что Минфин намерен увеличить заимствования так, чтобы это не оказало существенного влияния на финансовый рынок.

За январь — август дефицит федерального бюджета составил 5,8 трлн рублей, или 2,5% ВВП. Доходы за этот период выросли на 9,2% год к году, до 25,9 трлн рублей, расходы — на 14,7%, до 31,7 трлн рублей. Законом о бюджете на 2026 год был предусмотрен дефицит в 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

Ранее сообщалось, что Минфин готовит налоговые изменения для учета расходов на защиту от дронов. Законодательство будет учитывать расходы на защиту и восстановление объектов.

Алсу Сабирзанова