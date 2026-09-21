Силуанов: ФНБ по итогам года пополнится на сумму до 1 трлн рублей
Министр также отметил, что Минфин намерен увеличить заимствования так, чтобы это не оказало существенного влияния на финансовый рынок
Минфин рассчитывает по итогам 2026 года пополнить Фонд национального благосостояния (ФНБ) на 600 млрд — 1 трлн рублей. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передают «Ведомости».
— Мы провели ряд мер по бюджетной консолидации и сделали бюджет уже с дефицитом, который не представляет каких-то рисков, — около 2% ВВП. Главное, что мы состыковались с ЦБ, — сказал Силуанов.
Министр также отметил, что Минфин намерен увеличить заимствования так, чтобы это не оказало существенного влияния на финансовый рынок.
За январь — август дефицит федерального бюджета составил 5,8 трлн рублей, или 2,5% ВВП. Доходы за этот период выросли на 9,2% год к году, до 25,9 трлн рублей, расходы — на 14,7%, до 31,7 трлн рублей. Законом о бюджете на 2026 год был предусмотрен дефицит в 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП.
Ранее сообщалось, что Минфин готовит налоговые изменения для учета расходов на защиту от дронов. Законодательство будет учитывать расходы на защиту и восстановление объектов.
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