Президент РФ поддержал выделение 1,2 млрд рублей субсидий на газовое оборудование
Мера затронет и субсидии на оплату работ по земельным участкам для подключения к газовым сетям
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о выделении дополнительных 1,2 миллиарда рублей на субсидии для граждан, которые планируют приобретение газового оборудования.
— Я поддерживаю предложение... о выделении регионам в текущем году еще 1,2 миллиарда рублей из резервного фонда правительства. Эти средства помогут субъектам Федерации полностью закрыть потребности в субсидиях для граждан при покупке газового оборудования, — отметил Путин (цитата по ТАСС).
Он добавил, что выделение средств также затронет субсидии на оплату работ по земельным участкам для подключения к газовым сетям.
Президент подчеркнул, что новая мера окажет значительную финансовую помощь, позволяя большему числу людей подключиться к сетевому газу. Он также попросил правительство проработать организационные вопросы, связанные с этой инициативой.
Ранее сообщалось, что отказ ЕС от газа из России ударит по промышленности Германии.
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