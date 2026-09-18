Новости экономики

13:41 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Президент РФ поддержал выделение 1,2 млрд рублей субсидий на газовое оборудование

21:03, 18.09.2026

Мера затронет и субсидии на оплату работ по земельным участкам для подключения к газовым сетям

Президент РФ поддержал выделение 1,2 млрд рублей субсидий на газовое оборудование
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о выделении дополнительных 1,2 миллиарда рублей на субсидии для граждан, которые планируют приобретение газового оборудования.

— Я поддерживаю предложение... о выделении регионам в текущем году еще 1,2 миллиарда рублей из резервного фонда правительства. Эти средства помогут субъектам Федерации полностью закрыть потребности в субсидиях для граждан при покупке газового оборудования, — отметил Путин (цитата по ТАСС).

Он добавил, что выделение средств также затронет субсидии на оплату работ по земельным участкам для подключения к газовым сетям.

Президент подчеркнул, что новая мера окажет значительную финансовую помощь, позволяя большему числу людей подключиться к сетевому газу. Он также попросил правительство проработать организационные вопросы, связанные с этой инициативой.

Ранее сообщалось, что отказ ЕС от газа из России ударит по промышленности Германии.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть616
  • Нижнекамскнефтехим44.8
  • Казаньоргсинтез44.6
  • КАМАЗ54.5
  • Нижнекамскшина32.35
  • Таттелеком0.576