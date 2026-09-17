Названы регионы-лидеры в РФ по объему инвестиций в основной капитал

Татарстан обогнал Санкт-Петербург по этому показателю

Фото: Реальное время

Москва — лидер в рейтинге российских регионов по объему инвестиций в основной капитал. По итогам января — июня 2026-го сумма вложенных в город средств составила 3,4 трлн рублей, а это, к слову, 21% от совокупных «вливаний» в капитал в целом по стране (16,2 трлн), следует из данных Росстата.

Второе место в данном топе заняла Ленинградская область (826,5 млрд), третье — Татарстан (777,9 млрд). В топ-5 также попали Красноярский край (770,7 млрд) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (766,4 млрд).

На 6—10-х местах рейтинга расположились Московская область (680,8 млрд), Санкт-Петербург (635,4 млрд), Амурская область (490,4 млрд), Ямало-Ненецкий автономный округ (450,9 млрд) и Краснодарский край (410 млрд).

При этом по динамике прироста вложений лидерами стали Чукотка, Дагестан и Бурятия, а вот РТ — только на 18-й строчке в списке. Какие регионы оказались в аутсайдерах топа и как выглядит структура инвестиций в Татарстане — в материале «Реального времени».

Никита Егоров