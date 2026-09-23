ЦБ впервые зафиксировал снижение числа мошеннических операций

Оно снизилось на 7,8%

Фото: Дарья Пинегина

Впервые за весь период наблюдений зафиксировано снижение количества банковских операций, совершенных без добровольного согласия клиентов. Об этом на XXIII Международном банковском форуме сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, передает ТАСС.

По его словам, в 2026 году количество таких операций и объем денежных средств снизились на 7,8%. «За весь период фиксации увеличения роста операций без добровольного согласия в 2026 году мы впервые зафиксировали снижение на 7,8% по количеству и объему денежных средств», — сказал Уваров.

Он отметил, что принятые меры, в том числе по инициативе Банка России, дали эффект.

Ранее сообщалось, что ЦБ хочет вернуть россиянам все похищенные мошенниками деньги.

Алсу Сабирзанова