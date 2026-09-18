Инфляция в Карелии в августе ускорилась, превысив 5%

Наиболее заметное снижение цен в последнем месяце лета наблюдалось в секторе услуг

Фото: Артем Дергунов

В августе 2026 года инфляция в Карелии составила 5,21%, как сообщается в аналитическом отчете Отделения Банка России — Национального банка республики. Этот показатель продолжает оставаться ниже среднероссийского уровня, который составляет 6,33%.

Наиболее заметное снижение цен в последнем месяце лета наблюдалось в секторе услуг — на 0,88% по сравнению с июлем. Существенно подешевел проезд в пассажирском транспорте, упав на 7,21%. Эксперты связывают эту тенденцию с сезонным снижением цен на железнодорожные перевозки дальнего следования.

Цены на продовольственные товары также снизились на 0,33%. Наибольшее снижение зафиксировано в категории плодоовощной продукции — на 4,95%. Это произошло благодаря поступлению нового урожая отечественных овощей, таких как капуста, свекла, картофель, морковь, помидоры и лук.

Тем не менее цены на непродовольственные товары увеличились на 0,74%. В преддверии осенне-зимнего сезона отмечено удорожание меховых изделий на 6,18%. Аналитики банка пояснили, что это связано с подорожанием импортных поставок этих товаров из-за ослабления рубля в летний период.

Ранее сообщалось, что инфляция в Татарстане в августе оказалась выше, чем в среднем по России.

Никита Егоров