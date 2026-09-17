ЦБ допустил рост числа принимающих экзамен на квалификацию инвестора фирм

Центральный банк тщательно анализирует процедуры оценки качества этих экзаменов

Фото: Айдар Раманкулов

Заместитель председателя Банка России Михаил Мамута сообщил журналистам: число организаций, готовых проводить экзамены на квалификацию инвестора, может увеличиться.

— Мы не можем разглашать информацию о тех, кто выразил интерес, но действительно есть как минимум несколько участников, которые хотят принять участие в этом рынке. Мы это полностью поддерживаем, — отметил он (цитата по ТАСС).

Однако Мамута подчеркнул, что Центральный банк тщательно анализирует процедуры оценки качества этих экзаменов, поскольку это может иметь серьезные формальные и финансовые последствия для людей.

— Если на рынке появится множество игроков, это не будет плохим знаком. Тем не менее емкость рынка сама по себе отрегулирует ситуацию. Я не думаю, что речь идет о большом количестве организаций, готовых принимать экзамены, — просто не хватит участников для всех, — добавил он.

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Никита Егоров