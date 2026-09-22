Переводы из России в Армению достигли $3,1 млрд за семь месяцев

В целом за семь месяцев в Армению поступило на $1,9 млрд больше, чем было отправлено за границу

Фото: Артем Дергунов

Приток денежных переводов в Армению из России за январь — июль 2026 года вырос на 46,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил $3,1 млрд. Такие данные Центробанка приводит пресс-служба торгового представительства России в Армении, сообщает ТАСС.

Доля России в общем объеме трансфертов увеличилась с 64% до 69%, и она остается главным источником поступлений. Следом идут США ($468,3 млн), ОАЭ ($117,5 млн), Великобритания ($116,3 млн) и Германия ($68,6 млн).

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

В целом за семь месяцев в Армению поступило на $1,9 млрд больше, чем было отправлено за границу. Это в 2,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2025 года.

Как отмечают в торгпредстве, динамика трансграничных потоков в 2026 году продолжает усиливаться, а Россия сохраняет доминирующее положение среди источников средств для Армении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Пашинян назвал Россию лучшим партнером для строительства новых станций метро.

Алсу Сабирзанова