Доля плохих кредитов российских банков превысила в 1,5 раза официальные оценки

Часть долгов оцениваются как умеренные и могут быть покрыты банками за счет растущей прибыли

Фото: Динар Фатыхов

По данным Центрального банка России, объем рискованных реструктуризаций в портфеле кредитных организаций в июне достиг 4,8 трлн рублей, что на 1,5 раза больше показателя в 3 трлн рублей годом ранее. Как пишут «Известия», это количество значительно превышает уровень просроченной задолженности по официальной статистике.

Просроченная задолженность по корпоративному портфелю составила 3,5 трлн рублей, в то время как общий объем проблемных долгов достиг 11,5 трлн рублей.

В пресс-службе ЦБ отметили, что качество корпоративных кредитов действительно ухудшилось. Согласно информации регулятора, такие долги на 50% обеспечены резервами и качественными залогами, тогда как оставшиеся риски оцениваются как умеренные и могут быть покрыты банками за счет растущей прибыли.

Ранее сообщалось, что средний размер потребкредита в России упал до 180,3 тыс. рублей.

Никита Егоров