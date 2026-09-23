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Более 15 тыс. россиян отказались от зачисления мошеннических переводов

18:20, 23.09.2026

Общая сумма возвратов составила почти 650 млн рублей

Более 15 тыс. россиян отказались от зачисления мошеннических переводов
Фото: Динар Фатыхов

Процедурой возврата через банки похищенных мошенниками денег воспользовались 15,5 тыс. человек. Общая сумма возвратов составила почти 650 млн рублей. Об этом на XXIII международном банковском форуме сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, передает ТАСС.

— Общая процедура возврата через банки — воспользовались у нас 15,5 тыс. человек. Общая сумма возвращенных денег составляет почти 650 млн рублей. Мы с банками проводим точечные истории, связанные с возвратом денег, когда деньги, например, упали на счет банка жертвы, но по факту до жертвы они не дошли, — отметил Уваров.

Речь идет о механизме, который позволяет гражданину отказаться от зачисления на его счет денег, поступивших в результате мошеннической операции, и вернуть их пострадавшему.

Ранее сообщалось, что ЦБ впервые зафиксировал снижение числа мошеннических операций. Оно снизилось на 7,8%.

Алсу Сабирзанова

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