Минфин: криптокошельки россиян нужно перетянуть из-за рубежа

Закон о регулировании криптовалют в России вступил в силу в этом месяце

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В иностранной инфраструктуре существует как минимум 10 млн кошельков российских граждан, и задача — «перетянуть» их в российский регулируемый контур. Об этом в ходе Московского финансового форума заявил замминистра финансов Иван Чебесков, передает РБК.

— Мы общались с иностранными биржами пару лет назад, может быть, больше: в иностранной инфраструктуре существует как минимум 10 млн кошельков российских граждан. То есть действительно у нас в какой-то степени есть конкуренция за этих клиентов, и задача — их перетянуть в нашу инфраструктуру, — пояснил Чебесков.

Закон о регулировании криптовалют в России вступил в силу в этом месяце. Операции теперь можно проводить только через регулируемых посредников: лицензированных брокеров, цифровые депозитарии, обменники из реестра Банка России и СРО.

При этом пользоваться некастодиальными кошельками и хранить крипту на иностранных биржах не запрещено. Как поясняла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глобальные операции с криптовалютой находятся вне российской юрисдикции, поэтому при проблемах инвесторам придется защищать права за рубежом.

Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин в апреле подтверждал, что физлицам и юрлицам «никто не запрещает» держать криптовалюту на зарубежных кошельках. В ЦБ также говорили о доработке законопроекта, который позволит совершать операции на иностранных криптобиржах через российских брокеров.

Ранее замминистра финансов Иван Чебесков отмечал, что криптовалютами пользуются около 20 млн россиян, а объем вложений оценивается в 3,7 трлн руб. По инициативе ЦБ неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в криптовалюту не более 300 тыс. руб. в год через одного посредника. Список доступных активов ограничат. В него могут войти биткоин, Ethereum и USDT.

Алсу Сабирзанова