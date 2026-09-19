Выдачи кредитов наличными в августе достигли рекорда с начала 2025 года

В годовом выражении спрос увеличился на 40% по количеству и на 33% по объему

Фото: Артем Дергунов

В августе банки оформили россиянам максимальное с начала 2025 года количество кредитов наличными — 2,35 млн на общую сумму 491,77 млрд рублей. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

По сравнению с июлем число выдач выросло на 4% (с 2,25 млн), а объем — на 1% (с 487,16 млрд). В годовом выражении спрос увеличился на 40% по количеству и на 33% по объему.

За восемь месяцев 2026 года россияне взяли 16,33 млн таких займов на 3,31 трлн рублей. Это на 44% больше по числу договоров и на 63% по сумме, чем за аналогичный период прошлого года (11,33 млн кредитов на 2,03 трлн).

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Лидерами по объему выдач в августе стали Москва (54,8 млрд руб.), Московская область (39,47 млрд) и Санкт-Петербург (23,65 млрд). Самые крупные чеки зафиксированы в Москве (366 тыс. руб.) и Петербурге (319 тыс.). Самый длительный средний срок выдачи отмечен в Кабардино-Балкарии (59 месяцев), самый короткий — в Сахалинской области (24 месяца).

Ранее стало известно, что доля наличных платежей в магазинах выросла до 32% во втором квартале.

Зульфат Шафигуллин