Более 220 млн рублей направят на расчистку русел рек в Татарстане

Большую часть средств выделят на работы в Мелекеске в Челнах

Фото: Сергей Козлов

В 2026 году из бюджета Татарстана выделят 227,5 млн рублей на расчистку местных русел рек. Деньги поступили в качестве субвенции из госбюджета на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений, сообщила пресс-служба Минфина республики.

Работы пройдут в Мелекеске в Челнах. На расчистку реки выделено 168,5 млн рублей. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Вода России», который входит в состав нацпроекта «Экологическое благополучие».

В рамках другого федерального проекта — «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» расчищаются русла рек и притоки озер. На эти цели направлено 41,6 млн рублей.

Еще 17,4 млн рублей выделено на определение границ водных объектов, водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, очистку водных объектов (прудов и рек).



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Никита Егоров