Имущество коррупционеров на 3 с лишним трлн рублей обратили в доход страны

Так, по одному иску изъяли 28 авто, девять земельных участков, три особняка

Фото: Динар Фатыхов

Генеральный прокурор России Александр Гуцан сообщил, что в доход государства было обращено имущество коррупционеров на общую сумму свыше 3 триллионов рублей за 2025 год и первое полугодие 2026 года.

По его словам, это касается тысяч жилых и нежилых объектов недвижимости, транспортных средств, финансовых активов, производственных комплексов и связанных с ними бизнес-структур.

В качестве примера Гуцан привел случай с бывшим руководителем государственного предприятия, который также занимал должность заместителя губернатора в одном из регионов. По антикоррупционному иску у него было изъято 28 автомобилей, девять земельных участков, три особняка и 24 других жилых и нежилых помещения.

Гуцан выразил удивление, комментируя списки имущества, изъятого у коррупционеров:

— Зачем здравому человеку с небольшой семьей нужно иметь десятки квартир, гектары земли и коллекцию элитных автомобилей? — отметил генпрокурор (цитата по ТАСС).

Ранее сообщалось, что суд Казани оставил семье начкурса КЮИ МВД авто и парковки, в казну пошла только квартира.

Никита Егоров