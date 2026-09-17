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Экономика

Названы регионы России с наименьшим объемом инвестиций в основной капитал

17:31, 17.09.2026

Причем за год эта сумма у региона-аутсайдера осталась почти неизменной

Названы регионы России с наименьшим объемом инвестиций в основной капитал
Фото: Динар Фатыхов

По итогам января — июня 2026 года меньше всего денег инвестировали в Калмыкию (85-е место, 6,1 млрд). Причем эта сумма осталась почти неизменной относительно аналогичного периода 2025-го (динамика зафиксирована на уровне +0,2%), следует из данных Росстата.

Также отмечены «маленькие вливания денег» в Ингушетию (84-е место, 9,1 млрд рублей), Карачаево-Черкесию (83-е место, 11,3 млрд), Марий Эл (82-е место, 13 млрд) и Северную Осетию — Аланию (81-е, 13,5 млрд).

На 80-м месте — Республика Тыва (13,5 млрд), на 79-м — Костромская область (17,6 млрд), на 78-м — Республика Алтай (17,9 млрд), на 77-м — Севастополь (19,9 млрд), на 76-м — Псковская область (21,7 млрд).

Подробнее о том, какие регионы оказались в лидерах топа и как выглядит структура инвестиций в Татарстане, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров

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