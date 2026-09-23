ЦБ хочет вернуть россиянам все похищенные мошенниками деньги

По словам главы департамента, сейчас пострадавшим от мошенничества непонятно, почему похищена одна сумма, а возвращена меньшая

Фото: Айдар Раманкулов

Банк России совместно с Национальной системой платежных карт прорабатывает в рамках сервиса «Добрая воля» механизм полного возврата похищенных у граждан средств. Об этом на XXIII Международном банковском форуме сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, передает РИА «Новости».

— Сейчас часть денежных средств остается у одного из банков, который инициировал процедуру. Мы сейчас с коллегами прорабатываем механизм, чтобы вся сумма, которая была похищена у человека, возвращалась полностью, — сказал Уваров.

Он добавил, что регулятор находится в рабочем диалоге с НСПК и надеется ввести единый подход.

По словам главы департамента, сейчас пострадавшим от мошенничества непонятно, почему похищена одна сумма, а возвращена меньшая.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сервис «Добрая воля» запущен в 2023 году. Он доступен всем банкам — участникам платежной системы «Мир», подключенным к диспутной платформе НСПК, через которую и происходит взаимодействие при возвратах. С ноября 2025 года в сервисе действует механизм поощрения: банк, вернувший деньги пострадавшим, получает вознаграждение в размере 5% от суммы транзакции, но не более 5 тыс. рублей за одну операцию.

Ранее сообщалось, что объем выдачи кредиток в августе снизился на 7%. Сильнее всего он сократился в Хабаровском крае (-14%), Санкт-Петербурге (-13,1%), Ленинградской области (-10,8%) и Башкортостане (-10,4%).

Алсу Сабирзанова