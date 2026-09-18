Производство тихих вин в Крыму упало на 24,7% с начала 2026 года

Крымские виноделы сталкиваются с трудностями в своевременном розливе и отгрузке продукции

Фото: Галия Шакирова

В период с января по август 2026 года производство тихого вина в Крыму сократилось на 24,7% по сравнению с прошлым годом, составив 3,44 миллиона декалитров (дал), согласно данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Выпуск игристого вина в республике также снизился — на 38%, до 379,29 тыс. дал. В Севастополе объем розлива игристого вина упал на 10%, составив 521,85 тыс. дал, тогда как производство тихого вина показало небольшой прирост на 0,9%, но осталось относительно низким — 633,52 тыс. дал, пишет «Коммерсантъ».

Крым является одним из основных винодельческих регионов России. По данным РАТК, в январе — августе 2026 года полуостров обеспечил 19,9% от общего объема тихого и 10,2% от игристого вина, произведенного в стране. Однако ситуация в регионе значительно хуже, чем в целом по рынку. Совокупное производство тихого вина в России за первые восемь месяцев года сократилось на 14,8%, до 20,46 млн дал, а игристого — на 14,6%, до 8,88 млн дал. В соседнем Краснодарском крае сокращение составило 9,3%, до 9,17 млн дал, для тихого вина, и 6,4%, до 5,34 млн дал, для игристого.

Крымские виноделы сталкиваются с трудностями в своевременном розливе и отгрузке продукции из-за логистических проблем. Кроме того, на ситуацию влияет нехватка бензина, сырья, а также резкое снижение количества потенциальных потребителей, в первую очередь туристов, в регионе.

Ранее сообщалось, что промышленность Германии накопила рекордное количество незавершенных заказов.

Никита Егоров