Дефицит федерального бюджета в 2027 году составит около 2% ВВП

Работа над бюджетом началась еще в начале года с учетом непростой ситуации с финансовым планом на следующую трехлетку

Дефицит федерального бюджета России в 2027 году заложен на уровне около 2% ВВП. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на XI Московском финансовом форуме, передают «Известия».

— Подготовили ряд мер по бюджетной консолидации и сделали бюджет уже с дефицитом, который не представляет каких-то рисков. Около 2% ВВП — это дефицит, — сказал он.

скриншот с трансляции на сайте duma.gov.ru

По словам Силуанова, работа над бюджетом началась еще в начале года с учетом непростой ситуации с финансовым планом на следующую трехлетку. Министр подчеркнул, что заложенный уровень дефицита не создает значительных рисков. При формировании плана Минфин также учитывает денежно-кредитную политику и прогнозы по инфляции.

Глава ведомства отметил важность согласованной работы с ЦБ: от ожидаемого уровня дефицита зависят настройка денежно-кредитной политики и дальнейшее снижение инфляции, инфляционных ожиданий и ставок.

Ранее сообщалось, что ФНБ по итогам года пополнится на сумму до 1 трлн рублей. Также Минфин намерен увеличить заимствования так, чтобы это не оказало существенного влияния на финансовый рынок.

Алсу Сабирзанова