Татарстан и Иран обсудили взаимное признание сертификатов халяль

В ходе встречи Мохаммад‑Багер Аскари презентовал проект TAYYEB — приложение, объединяющее сервисы по стандартам халяль

Делегация Организации культуры и исламских связей Ирана во главе с заместителем руководителя по международным вопросам Масудом Ахмадвандом посетила Полномочное представительство Республики в РФ. Встречу провел заместитель премьер‑министра РТ — полномочный представитель республики в России Равиль Ахметшин.

Гостям представили экономический и инвестиционный потенциал Татарстана, рассказали о международных форумах и выставках, которые проходят в республике. Представители Минсельхоза РТ и комитета «Халяль» Духовного управления мусульман Татарстана обсудили с иранской стороной возможности сотрудничества в агросекторе — в первую очередь вопрос взаимного признания сертификатов халяль для организации двусторонних поставок продукции.

Иранская делегация выразила благодарность за поддержку иранского народа и солидарность в связи с дестабилизацией ситуации на Ближнем Востоке. По словам гостей, торгово‑экономическое и культурное взаимодействие Татарстана и Ирана является одним из ключевых направлений в рамках российско‑иранских отношений. Иранская сторона также обозначила готовность к обсуждению промышленного сотрудничества и особый интерес к контактам с производителями сельскохозяйственной продукции республики.

В ходе встречи Мохаммад‑Багер Аскари презентовал проект TAYYEB — приложение, объединяющее сервисы по стандартам халяль: инвестиционные и банковские услуги, торговое финансирование, маркетплейс продовольственных продуктов, каталог ресторанов и туристические предложения.

Равиль Ахметшин пригласил иранскую делегацию посетить Татарстан для проведения предметных встреч с профильными ведомствами и предприятиями республики. В мероприятии также приняли участие основатель и руководитель проекта «Хиляль Фай Иран» Мохаммад‑Багер Аскари, сотрудники посольства Ирана в Москве и заместитель полпреда Татарстана Фаннур Гарифуллин.

Дмитрий Зайцев