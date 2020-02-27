На завершение реконструкции Казанского художественного училища потратят 100 млн рублей
На новый этап реставрации Казанского художественного училища им. Н.И. Фешина на ул. К. Маркса выделили еще 99,8 млн рублей. С учетом предыдущих затрат общая стоимость реставрации может достигнуть 262 млн рублей.
Согласно документации тендера на эти работы, деньги пойдут на устройство системы отопления и электротехнические работы, а также на второй этап устройства кровли, реставрации и других общестроительных работ. Подрядчик должен завершить ремонт к 31 декабря 2020 года, то есть в год 125-летия училища. Ранее руководство училища заявляло о намерениях завершить ремонт именно в этот срок.
Здание возвели еще в 1904 году под руководством российского архитектора Карла Мюфке. Расположен объект по ул. К. Маркса, д. 70. Здание является трехэтажным вместе с цокольным этажом и чердаком. Его общая площадь составляет 7,7 тыс. кв. метров.
Что касается художественного училища, то оно изначально создавалось как Казанская художественная школа, которая открылась 9 сентября 1895 года. Позже заведение сменило не одно название, и в 2006 году училищу присвоили имя живописца и скульптора Николая Ивановича Фешина, картины которого успешно продаются на мировых аукционах за миллионы долларов.
Сейчас КХУ является одним из старейших художественных учебных заведений России. В нем действуют пять отделений, в том числе живописи, дизайна, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Также есть подготовительные курсы для абитуриентов, которые были открыты в 1995 году.
В 2008 году здание перешло из федеральной в собственность Татарстана. Оно было в очень плохом состоянии: износ составлял 71%. За эти годы было сделано немало. Аварийные участки усилены и законсервированы, частично проведены ремонтные работы.
В феврале 2018 года появились сообщения о проблемах Казанского художественного училища. В учебном заведении рассказали, что оно находится под угрозой закрытия, так, в марте 2018 года заканчивалась государственная аккредитация, а заявление на ее продление не принималось из-за состояния здания. «Если не последует мгновенной реакции, то может случиться следующее: 1) учеба студентов окажется под угрозой; 2) памятник архитектуры и культурного наследия может рухнуть посреди центра Казани!» — говорилось в сообщении КХУ.
Неравнодушные к судьбе училища даже создали петицию, обращенную к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой сохранить здание.
Реакция главы РТ последовала незамедлительно — через несколько дней после появления петиции Минниханов поручил правительству республики «бережно восстановить» здание Казанского художественного училища имени Фешина.
После этого в апреле 2018 года училищу выдали новое свидетельство о госаккредитации. Оно действительно до апреля 2024 года.
В августе 2018 года на первый этап ремонта здания Казанского художественного училища выделили около 140 млн рублей. Он начался в ноябре 2018 года. В августе 2019 года на завершение первого этапа выделили еще 22 млн рублей. В итоге работы завершились к концу 2019 года.ОбществоОбразованиеНедвижимость Татарстан
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