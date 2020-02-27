На завершение реконструкции Казанского художественного училища потратят 100 млн рублей

Фото: Максим Платонов

На новый этап реставрации Казанского художественного училища им. Н.И. Фешина на ул. К. Маркса выделили еще 99,8 млн рублей. С учетом предыдущих затрат общая стоимость реставрации может достигнуть 262 млн рублей.



Согласно документации тендера на эти работы, деньги пойдут на устройство системы отопления и электротехнические работы, а также на второй этап устройства кровли, реставрации и других общестроительных работ. Подрядчик должен завершить ремонт к 31 декабря 2020 года, то есть в год 125-летия училища. Ранее руководство училища заявляло о намерениях завершить ремонт именно в этот срок.

Здание возвели еще в 1904 году под руководством российского архитектора Карла Мюфке. Расположен объект по ул. К. Маркса, д. 70. Здание является трехэтажным вместе с цокольным этажом и чердаком. Его общая площадь составляет 7,7 тыс. кв. метров.



В 2006 году училищу присвоили имя Николая Ивановича Фешина, картины которого успешно продаются на мировых аукционах за миллионы долларов. Фото art16.ru

Что касается художественного училища, то оно изначально создавалось как Казанская художественная школа, которая открылась 9 сентября 1895 года. Позже заведение сменило не одно название, и в 2006 году училищу присвоили имя живописца и скульптора Николая Ивановича Фешина, картины которого успешно продаются на мировых аукционах за миллионы долларов.

Сейчас КХУ является одним из старейших художественных учебных заведений России. В нем действуют пять отделений, в том числе живописи, дизайна, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Также есть подготовительные курсы для абитуриентов, которые были открыты в 1995 году.

В 2008 году здание перешло из федеральной в собственность Татарстана. Оно было в очень плохом состоянии: износ составлял 71%. За эти годы было сделано немало. Аварийные участки усилены и законсервированы, частично проведены ремонтные работы.

В феврале 2018 года появились сообщения о проблемах Казанского художественного училища. В учебном заведении рассказали, что оно находится под угрозой закрытия, так, в марте 2018 года заканчивалась государственная аккредитация, а заявление на ее продление не принималось из-за состояния здания. «Если не последует мгновенной реакции, то может случиться следующее: 1) учеба студентов окажется под угрозой; 2) памятник архитектуры и культурного наследия может рухнуть посреди центра Казани!» — говорилось в сообщении КХУ.

На первый этап ремонта здания Казанского художественного училища выделили около 140 млн рублей, он начался в ноябре 2018 года. Фото tatar-inform.ru

Неравнодушные к судьбе училища даже создали петицию, обращенную к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой сохранить здание.

Реакция главы РТ последовала незамедлительно — через несколько дней после появления петиции Минниханов поручил правительству республики «бережно восстановить» здание Казанского художественного училища имени Фешина.

После этого в апреле 2018 года училищу выдали новое свидетельство о госаккредитации. Оно действительно до апреля 2024 года.

В августе 2018 года на первый этап ремонта здания Казанского художественного училища выделили около 140 млн рублей. Он начался в ноябре 2018 года. В августе 2019 года на завершение первого этапа выделили еще 22 млн рублей. В итоге работы завершились к концу 2019 года.