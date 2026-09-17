Депутат ГД: «До 3% населения будут использовать цифровой рубль»

Некоторые пользователи iPhone уже начали работать с такой валютой

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Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает, что к началу следующего года до 3% россиян с банковскими счетами станут пользователями цифрового рубля. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

— Процесс внедрения идет. По моим оценкам, до 3% пользователей банковских счетов, а точнее — населения, будут использовать цифровой рубль в своей повседневной жизни к началу следующего года, — отметил Аксаков.

Он также сообщил, что некоторые пользователи iPhone уже начали работать с цифровым рублем, несмотря на возникшие сложности с подключением. «По имеющимся у меня данным, некоторые пользователи iPhone могут использовать цифровой рубль, но с определенными трудностями. Банки помогают настроить телефоны, и я думаю, что к началу следующего года эти вопросы будут решены», — добавил депутат.

Кроме того, Аксаков не заметил негативных отзывов о цифровом рубле. «Я не слышал никаких негативных сигналов. Были упоминания о проблемах с приложением и переключением на цифровой рубль, но эти трудности были связаны именно с особенностями iPhone, а не с программным обеспечением или проблемами в банках», — отметил он.

Массовый запуск цифрового рубля в России начался 1 сентября. Крупные банки и розничные компании открывают свою инфраструктуру для работы с новой валютой, и граждане получают возможность по желанию использовать новую форму национальной валюты.

Цифровой рубль представляет собой третью форму российской национальной валюты, наряду с наличными и безналичными деньгами. Это новая технологическая разработка Центрального банка, которая представляет собой следующий этап в эволюции безналичных платежей и переводов.

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Никита Егоров