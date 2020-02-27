Подача в Токио: кто будет диагональным на Олимпиаде?

Волейбольный сериал «Реального времени»

Мужская сборная России по волейболу еще в августе прошлого года обеспечила себе выход на Олимпийские игры в Японии, довольно уверенно выиграв в своей отборочной группе. Пока что не понятно окончательно, в каком статусе выступят наши волейболисты из-за декабрьских санкций WADA: в нейтральном или полноценными участниками под российским флагом. В любом случае, этот факт никак не повлияет на окончательную заявку команды Туомаса Саммельвуо. В январе Всероссийская федерация волейбола уже опубликовала расширенный список кандидатов на Олимпийские игры, а в подмосковном Новогорске были организованы углубленный медосмотр и встреча с игроками данного шорт-листа. «Реальное время» продолжает серию публикаций, посвященных вероятному составу, который отправится в Токио. Мы уже подробно рассказывали о связующих, на этот раз поговорим о позиции диагонального: вспоминаем, кто был забойщиком атак в сборной на предыдущих Олимпиадах, обсуждаем с экспертом нынешнее положение дел, а также отмечаем сильные стороны основных кандидатов.

Кто был диагональным в олимпийской сборной в XXI веке?

Позиция диагонального в мужской сборной России на пяти последних Олимпиадах не вызывала больших споров и обсуждений. По большому счету, всегда было два явных кандидата на поездку, которые и отправлялись на Игры. Исключением можно считать Афины-2004, куда не доехал Роман Яковлев, а также Рио-2016, куда в паре с Максимом Михайловым поехал Константин Бакун. Но обо всем по порядку.

Сидней-2000 (Роман Яковлев и Александр Герасимов). Результат — серебро. Роман Яковлев является уроженцем украинского Харькова, однако в 1998 году провел первый официальный матч за сборную России. История его взаимоотношений с национальной командой довольно любопытна — за год до Олимпиады в Сиднее Яковлева даже отчисляли из сборной. Однако в последний момент Геннадий Шипулин все-таки вернул Романа, и тот отвоевал место основного диагонального у Александра Герасимова на решающих матчах чемпионата Европы и на Кубке мира — 1999. Турнир в Японии вообще стал бенефисом Яковлева, который набирал в среднем по 20 очков за игру, получив официальный статус лучшего игрока соревнований.

К Олимпиаде в Сиднее вопросов, кто будет в диагонали в российской национальной команде, совсем не было. 24-летний Яковлев был в самом расцвете сил, однако в олимпийском плей-офф он выступил неровно: в четвертьфинале в игре против Кубы (3:2) Роман набрал всего 4 очка, зато его удачно заменил Герасимов, настрелявший 15 результативных баллов. В полуфинале с Аргентиной Яковлев уже был похож на себя, став самым результативным игроком матча — 21 очко. В финале против Югославии россияне являлись фаворитами, но со счетом 0:3 проиграли команде Зорана Гаича. Сборная России была бледной тенью самой себя, а ее диагональные на двоих набрали всего 10 очков: Яковлев — 8 и Герасимов — 2. На этом турнире Роман Яковлев стал автором самой скоростной подачи — 125 км/час.

Баранов ближе к плей-офф вытеснил Динейкина из стартового состава. Фото sport-xl.org

Афины-2004 (Сергей Баранов и Станислав Динейкин). Результат — бронза. Греческая Олимпиада стала последним крупным соревнованием для Шипулина в роли главного тренера сборной. Спустя 4 года после Сиднея пара диагональных изменилась полностью. Основным должен был стать Станислав Динейкин, который выступал за Россию еще на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году. Он пропал из поля зрения национальной команды сразу после Мировой лиги 2000 года. Четыре сезона после этого Станислав выступал в чемпионате Италии, где подтвердил свой высокий статус и заслужил поездку в Афины.

Однако на деле вышло, что Динейкин практически разделил игровое время с Сергеем Барановым, который до этого провел два прекрасных сезона в «Белогорье». В 2003 году белгородский клуб одержал первую в истории победу в Лиге чемпионов. Любопытно, что в финальном матче против итальянской «Модены» в очном противостоянии сошлись Баранов и Яковлев, без которого уже нельзя было представить сборную России. Сергей сыграл просто блестяще, опередив Романа почти по всем показателям. С лета того года его стали привлекать к сборной и в итоге взяли на Олимпиаду.

Баранов ближе к плей-офф вытеснил Динейкина из стартового состава. Он здорово провел четвертьфинал против Сербии и Черногории (3:1), набрав 17 очков. С 12 очками стал самым результативным игроком россиян в полуфинале против Италии (0:3), однако это не помогло — тот матч стал одним из самых провальных для сборной за всю историю Олимпийских игр. Ни в одной из партий подопечные Шипулина не набрали и 20 очков (16:25, 17:25, 16:25). Бронзу против США (3:0) выигрывали с Барановым в старте. Динейкин выходил на замену в двух партиях, но очков не набрал.

Пекин-2008 (Максим Михайлов и Семен Полтавский). Результат – бронза. Сборная России после бронзы Афин начала потихоньку омолаживаться. В тот год россияне под руководством Владимира Алекно стали дважды бронзовыми — в Мировой лиге и на Олимпиаде в Пекине. В 2008-м громко заявил о себе молодой Максим Михайлов. В стартовом матче против сербов (3:1) в основе вышел Семен Полтавский, но игра у него совсем не пошла — диагональный набрал всего одно очко. Вышедший на замену Михайлов сразу проявил себя, наколотив 21 результативный балл.

Плей-офф играли уже с Михайловым в старте. В полуфинале против США Максим провел выдающийся матч, набрав 31 очко, однако это не помогло — американцы выиграли затяжную встречу со счетом 3:2. Бронзовые медали выигрывали также с Михайловым в старте, Полтавский в двух последних играх на Олимпиаде очков не набирал.

К Лондону Михайлов утвердился не только в статусе основного диагонального сборной, но и стал одним из лучших игроков в мире в этом амплуа. Фото vk.com/volleyzenit

Лондон-2012 (Максим Михайлов). Результат — золото. Пока что самый счастливый год для российского мужского волейбола начинался с низкого восьмого места в Мировой лиге. В год Олимпиады большинство ведущих сборных пожертвовали этим турниром и обкатывали в основном дублеров. К Лондону Михайлов утвердился не только в статусе основного диагонального сборной, но и стал одним из лучших игроков в мире в этом амплуа. В Мировой лиге в диагонали также пробовались Павел Круглов и Павел Мороз, однако на Олимпиаду Алекно взял одного Михайлова. Заявка на турнир включала 12 волейболистов, поэтому тренерский штаб сборной повез в Англию четырех доигровщиков и одного диагонального.

Как показал финал с бразильцами (3:2), запасной козырь в рукаве у Алекно был в том, чтобы перевести Дмитрия Мусэрского в диагональ, а Михайлова в начале третьего сета отправить в доигровку. Практически проигранный матч удалось выиграть: Мусэрский наколотил 31 очко (28 — в атаке), Михайлов набрал 17 результативных баллов, а сборная России завоевала золото в одной из лучших игр в истории Олимпиад.

Рио-2016 (Максим Михайлов и Константин Бакун). Результат — 4-е место. На Олимпиаду в Рио сборная отбиралась в начале года в Берлине. Туда поехала связка диагональных Бакун — Михайлов. Любопытно, что Константин за весь 2016 год сыграл в сборной даже больше матчей, чем Максим. Однако основным все равно без вопросов оставался Михайлов. В Мировой лиге также пробовался Виктор Полетаев.

На Олимпиаде в Рио все матчи сборная России начинала одним и тем же составом. Михайлов плохо провел встречу против аргентинцев, а сменивший его Бакун не подвел, набрав 14 очков. После игры с поляками (3:2) Алекно сказал о Михайлове: «Макс вроде бы оживает и показывает свой высокий уровень». Однако ни в одной из игр диагональный не набрал и 20 очков.

Бакун в целом справился с ролью игрока, помогающего выходом на замену. В матче за бронзу против США у него было все те же 14 очков, а у Михайлова — всего 3. Однако это не помогло завоевать медали — американцы одержали победу со счетом 3:2. Позиция диагонального на этой Олимпиаде была явно не сильнейшей в составе россиян. Во многом из-за нестабильной игры Максима Михайлова, который продолжал оставаться одним из сильнейших в мире в своем амплуа, однако не показал своих лучших атакующих качеств в Бразилии.

У леворукого Полетаева отменный прыжок при относительно невысоком росте для диагонального, а также прекрасная подача. Фото zenit-kazan.com

Кто вошел в расширенный список ВФВ?

В расширенную заявку от федерации попали четверо диагональных: все тот же Михайлов, зарекомендовавший себя наилучшим образом в чемпионате России и на разных турнирах сборной Виктор Полетаев, а также Максим Жигалов из московского «Динамо» и Никита Алексеев из уфимского «Урала».

Максим Михайлов. На момент Олимпиады в Токио Максу будет 32 года. Этот сезон он официально проводит в статусе доигровщика в казанском «Зените», однако все чаще завершает ответственные игры на своей родной позиции. Все идет к тому, что по окончании клубного сезона Михайлов вернется в диагональ. С одной стороны, Максим приобрел бесценный опыт в доигровке, попрактиковавшись в приеме. Алексей Вербов даже говорил о том, что смена его амплуа проходит и в интересах сборной. Однако в Токио Михайлова мы увидим, скорее всего, в диагонали. Одно понятно точно — японская Олимпиада не должна пройти без этого игрока, на него будут рассчитывать в любой роли.



Виктор Полетаев. Летом диагональному исполнится 25 лет — это прекрасный возраст, чтобы помочь завоевать олимпийские медали. Однако в этом сезоне Полетаев не играл почти два месяца из-за травмы голеностопа. Если Виктор наберет такой же ход, как в прошлогоднем финале чемпионата России и Мировой лиге (оба турнира были победными), то может начать Олимпиаду и в стартовом составе. У леворукого Полетаева отменный прыжок при относительно невысоком росте для диагонального, а также прекрасная подача. Главное, провести остаток клубного сезона и начало сезона сборных без травм.



Максим Жигалов. Долгое время выступал за «Белогорье», помогая команде выигрывать самые различные трофеи. Однако в определенный момент в Белгороде приняли решение расстаться с ним, хотя потом снова возвращали. Максим сменил несколько команд, но по-настоящему на высокий уровень так и не вышел. В «Динамо» в нынешнем году не является главной ударной силой и не так давно стал игроком стартового состава. В чемпионатах России больше 20 очков последний раз набирал аж два года назад — в феврале 2018 года, выступая за новосибирский «Локомотив». Обладает отличной, но очень уж нестабильной силовой подачей.

Никита Алексеев. Об этом игроке с юных лет говорили как о большом таланте. Будучи воспитанником московского «Динамо», Алексеев на высоком уровне впервые проявил себя в уфимском «Урале». В этот клуб он возвращался еще дважды. В какой-то момент ушел в армию и объявил о завершении карьеры, однако возобновил ее и успел два года поиграть в казанском «Зените». Сейчас Никите 27 лет, и он является основным диагональным «Урала». Имел все шансы выйти на новый уровень и очень здорово начал сезон в Уфе, однако в последнее время играет очень нестабильно. Во многом из-за просевшей позиции диагонального «Урал» в этом сезоне рискует не попасть в плей-офф с очень неплохим составом.

В первую же очередь стоит обратить внимание на Константина Бакуна. Его новосибирский «Локомотив» почти весь сезон идет на первом месте в Суперлиге, а сам диагональный играет довольно стабильно. Фото lokovolley.com

На кого еще стоит обратить внимание?

Всего в чемпионате России в этом году сыграли 33 диагональных. Многие клубы Суперлиги предпочитают на этой позиции видеть иностранцев, поэтому конкуренция среди остальных российских игроков не такая уж и большая. Есть удачный пример у нижневартовского «Самотлора», в котором Виталий Папазов сумел вытеснить австралийца Линкольна Уильямса, однако и сам Папазов родился не в России, а в украинском Мелитополе.

В первую же очередь стоит обратить внимание на Константина Бакуна. Его новосибирский «Локомотив» почти весь сезон идет на первом месте в Суперлиге, а сам диагональный играет довольно стабильно. Когда у Константина не ладится, его неплохо подменяет другой опытный игрок Павел Круглов. Если взглянуть на список диагональных-бомбардиров прямо сейчас, то первые пять мест там занимают легионеры. Первым среди россиян идет Кирилл Клец из красноярского «Енисея». Воспитанник новосибирского «Локомотива» неплохо проявил себя в юниорской и молодежной сборной России, а в прошлом году попал и в состав основной на один из этапов Лиги наций и даже сыграл в одной встрече. Кириллу всего 21 год, однако о нем уже сейчас много говорят в волейбольных кругах.

Неплохой сезон проводит Андрей Колесник из «Динамо-ЛО». О нем долго говорили как о молодом и перспективном, однако ему уже 28 лет. Пока что неудачно складывается сезон у Романаса Шкулявичуса в московском «Динамо», который в 2018 году сыграл 9 матчей за сборную на этапах Мировой лиги. Никиту Алексеева в «Урале» довольно неплохо подменяет Евгений Рыбаков. Прошлой весной в роли второго диагонального «Кузбасса» чемпионом России стал Виталий Васильев, однако в этом году он рискует вылететь из Суперлиги вместе с «Новой». По большому счету, упустил шанс громко заявить о себе Богдан Гливенко, который играл в стартовом составе «Кузбасса» во время травмы Полетаева. Не так хорошо складываются дела в питерском «Зените» и у Ивана Подребинкина. В «Динамо-ЛО» есть также Дмитрий Яковлев — сын Романа Яковлева. Его переход с молодежного уровня на взрослый проходит не так гладко, как хотелось бы. Не стоит забывать и про Дениса Земченка, который в этом сезоне вернулся в Казань, однако сейчас находится в лазарете из-за перенесенной операции по удалению аппендикса. Земченок в своем послужном списке имеет 30 матчей за сборную России. В «Енисее» и АСК есть опытные Антон Мысин и Александр Ковалев, а в Белгороде ждет своего шанса 20-летний Егор Сиденко.

Комментарий эксперта. Александр Аксенов: «У Полетаева даже больше шансов стать основным диагональным в Токио, чем у Михайлова»

Своим экспертным мнением с «Реальным временем» поделился комментатор «Матч ТВ» Александр Аксенов.

— ВФВ на январское олимпийское совещание и медосмотр в Новогорск вызвала четырех диагональных (Михайлов, Полетаев, Жигалов, Алексеев). На ваш взгляд, в Токио поедут двое именно из этого списка или возможны другие варианты?

— Если говорить о расширенном списке диагональных от ВФВ, то тут двух мнений быть не может — Михайлов и Полетаев должны ехать в Токио. Честно говоря, не представляю, кто в состоянии разбить эту двойку. Жигалов и Алексеев не отыграли последние сезоны на том уровне, на котором были эти два диагональных.

— На Олимпиаду в Рио в 2016 году ездил Константин Бакун, который сейчас проводит достаточно неплохой сезон в Новосибирске.

— Там была ситуация, что учитывались натурализованные игроки. Бутько ту Олимпиаду пропускал, поэтому была возможность брать Бакуна. Но мы увидели, что этот опыт был не самый действенный. Как бы хорошо Константин ни проводил нынешний сезон, шансов поехать в Токио у него будет крайне мало. Как и у любых других российских диагональных.

— Максим Михайлов на протяжении всего сезона почти все матчи проводит в доигровке, но в расширенный список попал как диагональный. Означает ли это, что эксперимент со сменой амплуа Максима не удался и по окончании сезона он вернется на привычную позицию? Как лично вам его игра на позиции доигровщика и есть ли какие-то шансы, что мы увидим его в Токио именно в доигровке?

— На мой взгляд, опыт с переводом Михайлова в доигровщики получился неудачный. Тут еще такой момент: диагональный Цветан Соколов не показывает той игры в казанском «Зените», которой от него ждут. Если бы болгарин был таким надежным «молоточком» или «кувалдочкой», которая стабильно бы забивала много мячей, показывала хорошую эффективность, то можно было бы говорить в контексте его уверенной игры. А ее нет. И нет прежде всего в тяжелых матчах, с хорошими соперниками. Тогда и Михайлову было бы попроще в доигровке.

У меня нет сомнений, что в следующем сезоне все будет иначе — Максим вернется на свою привычную позицию, в диагональ. И это плюс для сборной. Играя на позиции доигровщика он точно не растерял свои лучшие качества на позиции диагонального. Плюс получил необходимый игровой опыт в доигровке, поэтому и на этой позиции, если что, на него можно рассчитывать.

Михайлова где-то даже жалко, потому что он ответственный человек, переживает очень сильно и за себя, и за команду. Делает все, что только можно, но у команды много крайне непростых матчей. С точки зрения психологии Максиму очень непросто. Но в Токио мы увидим его на позиции диагонального, возможно, за редким исключением некоторых встреч. У нас есть в доигровке пара Волков — Клюка, и Михайлов на этой позиции в старте совершенно не нужен. Сборной он нужен как хороший сильный диагональный.

— У большинства клубов Суперлиги сейчас в диагонали играют иностранцы. Можно ли говорить о каком-то кризисе российских кадров именно в этом амплуа, или это, скорее, стечение обстоятельств?

— Приглашение в наши клубы на позицию диагонального большого количества иностранцев как раз говорит о том, что у нас есть некий застой на этой позиции. Приходим к тому, что есть Михайлов и Полетаев. Но кто еще? Не могу сказать, что я сейчас пристально слежу за молодежным и юниорским волейболом, но пока нет на горизонте таких ярких диагональных, как те же Максим и Виктор, которые заявили о себе в достаточно молодом возрасте. Мне кажется, сейчас нужны такие звезды, такие игроки, которые именно ярко ворвутся в наш волейбол. И будут играть на мировом уровне, как это было с тем же Михайловым.

В общем, проблема с перспективными диагональными в российском волейболе есть. Если уж новоуренгойский «Факел» приглашает на эту позицию венгерского игрока Кристиана Падара, который, по большому счету, еще ничего из себя не представляет, а является только перспективным, то это как раз говорит о нехватке кадров.

Фото hs.fi

С учетом того, что сборную возглавляет Туомас Саммельвуо, я думаю, у Полетаева даже больше шансов быть основным в Токио

— Какие главные сильные стороны Михайлова и Полетаева, которые, по вашему мнению, точно окажутся на Олимпиаде в составе сборной в качестве диагональных?

— О сильных сторонах Максима сказано предостаточно: это и высокая эффективность в атаке, и хорошая подача, и умение здорово подключаться на блоке. Плюс умение копаться в себе, становиться лучше в каких-то психологических моментах плюс теперь еще есть опыт этого сезона в доигровке.

Что касается Полетаева, то он рос, рос и вот дорос до определенного уровня. У него хороший прыжок, хорошая подача, здорово реализует атаки. Он дорос до уровня сборной России. Если раньше мы говорили, что Виктор — это второй диагональный национальной команды, он оставался в тени Михайлова, то сейчас можно говорить о том, что оба в равной степени претендуют на эту позицию.

Но с учетом того, что сборную возглавляет Туомас Саммельвуо, я думаю, у Полетаева даже больше шансов быть основным в Токио. Тренер прекрасно знает возможности игрока по совместной работе в кемеровском «Кузбассе». Плюс связующий Игорь Кобзарь, который сыгран именно с этим диагональным. В сборной у них будет шанс проявить свои навыки, которые в клубе отработаны практически до автоматизма. И если у них все получится, то у сборной будет сильная связка двух игроков, дающая результат.

Первый текст волейбольного сериала читайте здесь:

Подача в Токио: кто будет связующим на Олимпиаде?