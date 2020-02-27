Подача в Токио: кто будет диагональным на Олимпиаде?
Волейбольный сериал «Реального времени»
Мужская сборная России по волейболу еще в августе прошлого года обеспечила себе выход на Олимпийские игры в Японии, довольно уверенно выиграв в своей отборочной группе. Пока что не понятно окончательно, в каком статусе выступят наши волейболисты из-за декабрьских санкций WADA: в нейтральном или полноценными участниками под российским флагом. В любом случае, этот факт никак не повлияет на окончательную заявку команды Туомаса Саммельвуо. В январе Всероссийская федерация волейбола уже опубликовала расширенный список кандидатов на Олимпийские игры, а в подмосковном Новогорске были организованы углубленный медосмотр и встреча с игроками данного шорт-листа. «Реальное время» продолжает серию публикаций, посвященных вероятному составу, который отправится в Токио. Мы уже подробно рассказывали о связующих, на этот раз поговорим о позиции диагонального: вспоминаем, кто был забойщиком атак в сборной на предыдущих Олимпиадах, обсуждаем с экспертом нынешнее положение дел, а также отмечаем сильные стороны основных кандидатов.
Кто был диагональным в олимпийской сборной в XXI веке?
Позиция диагонального в мужской сборной России на пяти последних Олимпиадах не вызывала больших споров и обсуждений. По большому счету, всегда было два явных кандидата на поездку, которые и отправлялись на Игры. Исключением можно считать Афины-2004, куда не доехал Роман Яковлев, а также Рио-2016, куда в паре с Максимом Михайловым поехал Константин Бакун. Но обо всем по порядку.
Сидней-2000 (Роман Яковлев и Александр Герасимов). Результат — серебро. Роман Яковлев является уроженцем украинского Харькова, однако в 1998 году провел первый официальный матч за сборную России. История его взаимоотношений с национальной командой довольно любопытна — за год до Олимпиады в Сиднее Яковлева даже отчисляли из сборной. Однако в последний момент Геннадий Шипулин все-таки вернул Романа, и тот отвоевал место основного диагонального у Александра Герасимова на решающих матчах чемпионата Европы и на Кубке мира — 1999. Турнир в Японии вообще стал бенефисом Яковлева, который набирал в среднем по 20 очков за игру, получив официальный статус лучшего игрока соревнований.
К Олимпиаде в Сиднее вопросов, кто будет в диагонали в российской национальной команде, совсем не было. 24-летний Яковлев был в самом расцвете сил, однако в олимпийском плей-офф он выступил неровно: в четвертьфинале в игре против Кубы (3:2) Роман набрал всего 4 очка, зато его удачно заменил Герасимов, настрелявший 15 результативных баллов. В полуфинале с Аргентиной Яковлев уже был похож на себя, став самым результативным игроком матча — 21 очко. В финале против Югославии россияне являлись фаворитами, но со счетом 0:3 проиграли команде Зорана Гаича. Сборная России была бледной тенью самой себя, а ее диагональные на двоих набрали всего 10 очков: Яковлев — 8 и Герасимов — 2. На этом турнире Роман Яковлев стал автором самой скоростной подачи — 125 км/час.
Афины-2004 (Сергей Баранов и Станислав Динейкин). Результат — бронза. Греческая Олимпиада стала последним крупным соревнованием для Шипулина в роли главного тренера сборной. Спустя 4 года после Сиднея пара диагональных изменилась полностью. Основным должен был стать Станислав Динейкин, который выступал за Россию еще на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году. Он пропал из поля зрения национальной команды сразу после Мировой лиги 2000 года. Четыре сезона после этого Станислав выступал в чемпионате Италии, где подтвердил свой высокий статус и заслужил поездку в Афины.
Однако на деле вышло, что Динейкин практически разделил игровое время с Сергеем Барановым, который до этого провел два прекрасных сезона в «Белогорье». В 2003 году белгородский клуб одержал первую в истории победу в Лиге чемпионов. Любопытно, что в финальном матче против итальянской «Модены» в очном противостоянии сошлись Баранов и Яковлев, без которого уже нельзя было представить сборную России. Сергей сыграл просто блестяще, опередив Романа почти по всем показателям. С лета того года его стали привлекать к сборной и в итоге взяли на Олимпиаду.
Баранов ближе к плей-офф вытеснил Динейкина из стартового состава. Он здорово провел четвертьфинал против Сербии и Черногории (3:1), набрав 17 очков. С 12 очками стал самым результативным игроком россиян в полуфинале против Италии (0:3), однако это не помогло — тот матч стал одним из самых провальных для сборной за всю историю Олимпийских игр. Ни в одной из партий подопечные Шипулина не набрали и 20 очков (16:25, 17:25, 16:25). Бронзу против США (3:0) выигрывали с Барановым в старте. Динейкин выходил на замену в двух партиях, но очков не набрал.
Пекин-2008 (Максим Михайлов и Семен Полтавский). Результат – бронза. Сборная России после бронзы Афин начала потихоньку омолаживаться. В тот год россияне под руководством Владимира Алекно стали дважды бронзовыми — в Мировой лиге и на Олимпиаде в Пекине. В 2008-м громко заявил о себе молодой Максим Михайлов. В стартовом матче против сербов (3:1) в основе вышел Семен Полтавский, но игра у него совсем не пошла — диагональный набрал всего одно очко. Вышедший на замену Михайлов сразу проявил себя, наколотив 21 результативный балл.
Плей-офф играли уже с Михайловым в старте. В полуфинале против США Максим провел выдающийся матч, набрав 31 очко, однако это не помогло — американцы выиграли затяжную встречу со счетом 3:2. Бронзовые медали выигрывали также с Михайловым в старте, Полтавский в двух последних играх на Олимпиаде очков не набирал.
Лондон-2012 (Максим Михайлов). Результат — золото. Пока что самый счастливый год для российского мужского волейбола начинался с низкого восьмого места в Мировой лиге. В год Олимпиады большинство ведущих сборных пожертвовали этим турниром и обкатывали в основном дублеров. К Лондону Михайлов утвердился не только в статусе основного диагонального сборной, но и стал одним из лучших игроков в мире в этом амплуа. В Мировой лиге в диагонали также пробовались Павел Круглов и Павел Мороз, однако на Олимпиаду Алекно взял одного Михайлова. Заявка на турнир включала 12 волейболистов, поэтому тренерский штаб сборной повез в Англию четырех доигровщиков и одного диагонального.
Как показал финал с бразильцами (3:2), запасной козырь в рукаве у Алекно был в том, чтобы перевести Дмитрия Мусэрского в диагональ, а Михайлова в начале третьего сета отправить в доигровку. Практически проигранный матч удалось выиграть: Мусэрский наколотил 31 очко (28 — в атаке), Михайлов набрал 17 результативных баллов, а сборная России завоевала золото в одной из лучших игр в истории Олимпиад.
Рио-2016 (Максим Михайлов и Константин Бакун). Результат — 4-е место. На Олимпиаду в Рио сборная отбиралась в начале года в Берлине. Туда поехала связка диагональных Бакун — Михайлов. Любопытно, что Константин за весь 2016 год сыграл в сборной даже больше матчей, чем Максим. Однако основным все равно без вопросов оставался Михайлов. В Мировой лиге также пробовался Виктор Полетаев.
На Олимпиаде в Рио все матчи сборная России начинала одним и тем же составом. Михайлов плохо провел встречу против аргентинцев, а сменивший его Бакун не подвел, набрав 14 очков. После игры с поляками (3:2) Алекно сказал о Михайлове: «Макс вроде бы оживает и показывает свой высокий уровень». Однако ни в одной из игр диагональный не набрал и 20 очков.
Бакун в целом справился с ролью игрока, помогающего выходом на замену. В матче за бронзу против США у него было все те же 14 очков, а у Михайлова — всего 3. Однако это не помогло завоевать медали — американцы одержали победу со счетом 3:2. Позиция диагонального на этой Олимпиаде была явно не сильнейшей в составе россиян. Во многом из-за нестабильной игры Максима Михайлова, который продолжал оставаться одним из сильнейших в мире в своем амплуа, однако не показал своих лучших атакующих качеств в Бразилии.
Кто вошел в расширенный список ВФВ?
В расширенную заявку от федерации попали четверо диагональных: все тот же Михайлов, зарекомендовавший себя наилучшим образом в чемпионате России и на разных турнирах сборной Виктор Полетаев, а также Максим Жигалов из московского «Динамо» и Никита Алексеев из уфимского «Урала».
Максим Михайлов. На момент Олимпиады в Токио Максу будет 32 года. Этот сезон он официально проводит в статусе доигровщика в казанском «Зените», однако все чаще завершает ответственные игры на своей родной позиции. Все идет к тому, что по окончании клубного сезона Михайлов вернется в диагональ. С одной стороны, Максим приобрел бесценный опыт в доигровке, попрактиковавшись в приеме. Алексей Вербов даже говорил о том, что смена его амплуа проходит и в интересах сборной. Однако в Токио Михайлова мы увидим, скорее всего, в диагонали. Одно понятно точно — японская Олимпиада не должна пройти без этого игрока, на него будут рассчитывать в любой роли.
Виктор Полетаев. Летом диагональному исполнится 25 лет — это прекрасный возраст, чтобы помочь завоевать олимпийские медали. Однако в этом сезоне Полетаев не играл почти два месяца из-за травмы голеностопа. Если Виктор наберет такой же ход, как в прошлогоднем финале чемпионата России и Мировой лиге (оба турнира были победными), то может начать Олимпиаду и в стартовом составе. У леворукого Полетаева отменный прыжок при относительно невысоком росте для диагонального, а также прекрасная подача. Главное, провести остаток клубного сезона и начало сезона сборных без травм.
Максим Жигалов. Долгое время выступал за «Белогорье», помогая команде выигрывать самые различные трофеи. Однако в определенный момент в Белгороде приняли решение расстаться с ним, хотя потом снова возвращали. Максим сменил несколько команд, но по-настоящему на высокий уровень так и не вышел. В «Динамо» в нынешнем году не является главной ударной силой и не так давно стал игроком стартового состава. В чемпионатах России больше 20 очков последний раз набирал аж два года назад — в феврале 2018 года, выступая за новосибирский «Локомотив». Обладает отличной, но очень уж нестабильной силовой подачей.
Никита Алексеев. Об этом игроке с юных лет говорили как о большом таланте. Будучи воспитанником московского «Динамо», Алексеев на высоком уровне впервые проявил себя в уфимском «Урале». В этот клуб он возвращался еще дважды. В какой-то момент ушел в армию и объявил о завершении карьеры, однако возобновил ее и успел два года поиграть в казанском «Зените». Сейчас Никите 27 лет, и он является основным диагональным «Урала». Имел все шансы выйти на новый уровень и очень здорово начал сезон в Уфе, однако в последнее время играет очень нестабильно. Во многом из-за просевшей позиции диагонального «Урал» в этом сезоне рискует не попасть в плей-офф с очень неплохим составом.
На кого еще стоит обратить внимание?
Всего в чемпионате России в этом году сыграли 33 диагональных. Многие клубы Суперлиги предпочитают на этой позиции видеть иностранцев, поэтому конкуренция среди остальных российских игроков не такая уж и большая. Есть удачный пример у нижневартовского «Самотлора», в котором Виталий Папазов сумел вытеснить австралийца Линкольна Уильямса, однако и сам Папазов родился не в России, а в украинском Мелитополе.
В первую же очередь стоит обратить внимание на Константина Бакуна. Его новосибирский «Локомотив» почти весь сезон идет на первом месте в Суперлиге, а сам диагональный играет довольно стабильно. Когда у Константина не ладится, его неплохо подменяет другой опытный игрок Павел Круглов. Если взглянуть на список диагональных-бомбардиров прямо сейчас, то первые пять мест там занимают легионеры. Первым среди россиян идет Кирилл Клец из красноярского «Енисея». Воспитанник новосибирского «Локомотива» неплохо проявил себя в юниорской и молодежной сборной России, а в прошлом году попал и в состав основной на один из этапов Лиги наций и даже сыграл в одной встрече. Кириллу всего 21 год, однако о нем уже сейчас много говорят в волейбольных кругах.
Неплохой сезон проводит Андрей Колесник из «Динамо-ЛО». О нем долго говорили как о молодом и перспективном, однако ему уже 28 лет. Пока что неудачно складывается сезон у Романаса Шкулявичуса в московском «Динамо», который в 2018 году сыграл 9 матчей за сборную на этапах Мировой лиги. Никиту Алексеева в «Урале» довольно неплохо подменяет Евгений Рыбаков. Прошлой весной в роли второго диагонального «Кузбасса» чемпионом России стал Виталий Васильев, однако в этом году он рискует вылететь из Суперлиги вместе с «Новой». По большому счету, упустил шанс громко заявить о себе Богдан Гливенко, который играл в стартовом составе «Кузбасса» во время травмы Полетаева. Не так хорошо складываются дела в питерском «Зените» и у Ивана Подребинкина. В «Динамо-ЛО» есть также Дмитрий Яковлев — сын Романа Яковлева. Его переход с молодежного уровня на взрослый проходит не так гладко, как хотелось бы. Не стоит забывать и про Дениса Земченка, который в этом сезоне вернулся в Казань, однако сейчас находится в лазарете из-за перенесенной операции по удалению аппендикса. Земченок в своем послужном списке имеет 30 матчей за сборную России. В «Енисее» и АСК есть опытные Антон Мысин и Александр Ковалев, а в Белгороде ждет своего шанса 20-летний Егор Сиденко.
Комментарий эксперта. Александр Аксенов: «У Полетаева даже больше шансов стать основным диагональным в Токио, чем у Михайлова»
Своим экспертным мнением с «Реальным временем» поделился комментатор «Матч ТВ» Александр Аксенов.
— ВФВ на январское олимпийское совещание и медосмотр в Новогорск вызвала четырех диагональных (Михайлов, Полетаев, Жигалов, Алексеев). На ваш взгляд, в Токио поедут двое именно из этого списка или возможны другие варианты?
— Если говорить о расширенном списке диагональных от ВФВ, то тут двух мнений быть не может — Михайлов и Полетаев должны ехать в Токио. Честно говоря, не представляю, кто в состоянии разбить эту двойку. Жигалов и Алексеев не отыграли последние сезоны на том уровне, на котором были эти два диагональных.
— На Олимпиаду в Рио в 2016 году ездил Константин Бакун, который сейчас проводит достаточно неплохой сезон в Новосибирске.
— Максим Михайлов на протяжении всего сезона почти все матчи проводит в доигровке, но в расширенный список попал как диагональный. Означает ли это, что эксперимент со сменой амплуа Максима не удался и по окончании сезона он вернется на привычную позицию? Как лично вам его игра на позиции доигровщика и есть ли какие-то шансы, что мы увидим его в Токио именно в доигровке?
— На мой взгляд, опыт с переводом Михайлова в доигровщики получился неудачный. Тут еще такой момент: диагональный Цветан Соколов не показывает той игры в казанском «Зените», которой от него ждут. Если бы болгарин был таким надежным «молоточком» или «кувалдочкой», которая стабильно бы забивала много мячей, показывала хорошую эффективность, то можно было бы говорить в контексте его уверенной игры. А ее нет. И нет прежде всего в тяжелых матчах, с хорошими соперниками. Тогда и Михайлову было бы попроще в доигровке.
У меня нет сомнений, что в следующем сезоне все будет иначе — Максим вернется на свою привычную позицию, в диагональ. И это плюс для сборной. Играя на позиции доигровщика он точно не растерял свои лучшие качества на позиции диагонального. Плюс получил необходимый игровой опыт в доигровке, поэтому и на этой позиции, если что, на него можно рассчитывать.
Михайлова где-то даже жалко, потому что он ответственный человек, переживает очень сильно и за себя, и за команду. Делает все, что только можно, но у команды много крайне непростых матчей. С точки зрения психологии Максиму очень непросто. Но в Токио мы увидим его на позиции диагонального, возможно, за редким исключением некоторых встреч. У нас есть в доигровке пара Волков — Клюка, и Михайлов на этой позиции в старте совершенно не нужен. Сборной он нужен как хороший сильный диагональный.
— У большинства клубов Суперлиги сейчас в диагонали играют иностранцы. Можно ли говорить о каком-то кризисе российских кадров именно в этом амплуа, или это, скорее, стечение обстоятельств?
— Приглашение в наши клубы на позицию диагонального большого количества иностранцев как раз говорит о том, что у нас есть некий застой на этой позиции. Приходим к тому, что есть Михайлов и Полетаев. Но кто еще? Не могу сказать, что я сейчас пристально слежу за молодежным и юниорским волейболом, но пока нет на горизонте таких ярких диагональных, как те же Максим и Виктор, которые заявили о себе в достаточно молодом возрасте. Мне кажется, сейчас нужны такие звезды, такие игроки, которые именно ярко ворвутся в наш волейбол. И будут играть на мировом уровне, как это было с тем же Михайловым.
В общем, проблема с перспективными диагональными в российском волейболе есть. Если уж новоуренгойский «Факел» приглашает на эту позицию венгерского игрока Кристиана Падара, который, по большому счету, еще ничего из себя не представляет, а является только перспективным, то это как раз говорит о нехватке кадров.
С учетом того, что сборную возглавляет Туомас Саммельвуо, я думаю, у Полетаева даже больше шансов быть основным в Токио
— Какие главные сильные стороны Михайлова и Полетаева, которые, по вашему мнению, точно окажутся на Олимпиаде в составе сборной в качестве диагональных?
— О сильных сторонах Максима сказано предостаточно: это и высокая эффективность в атаке, и хорошая подача, и умение здорово подключаться на блоке. Плюс умение копаться в себе, становиться лучше в каких-то психологических моментах плюс теперь еще есть опыт этого сезона в доигровке.
Что касается Полетаева, то он рос, рос и вот дорос до определенного уровня. У него хороший прыжок, хорошая подача, здорово реализует атаки. Он дорос до уровня сборной России. Если раньше мы говорили, что Виктор — это второй диагональный национальной команды, он оставался в тени Михайлова, то сейчас можно говорить о том, что оба в равной степени претендуют на эту позицию.
Но с учетом того, что сборную возглавляет Туомас Саммельвуо, я думаю, у Полетаева даже больше шансов быть основным в Токио. Тренер прекрасно знает возможности игрока по совместной работе в кемеровском «Кузбассе». Плюс связующий Игорь Кобзарь, который сыгран именно с этим диагональным. В сборной у них будет шанс проявить свои навыки, которые в клубе отработаны практически до автоматизма. И если у них все получится, то у сборной будет сильная связка двух игроков, дающая результат.
Первый текст волейбольного сериала читайте здесь:
Подача в Токио: кто будет связующим на Олимпиаде?
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