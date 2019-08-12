Сборная России по волейболу едет в Токио, а ее главный тренер — в Питер

Попасть на Олимпиаду удалось с первой попытки

Мужская сборная России за это лето провела уже шесть матчей в России и не проиграла в них ни одного сета. Но если на июньский этап Лиги наций ведущие национальные команды приезжали далеко не в оптимальных составах, то вот на августовский олимпийский отбор в Питере отправлять не всех сильнейших игроков решилась только Куба. О том, как Туомас Саммельвуо стал самой обсуждаемой волейбольной фигурой года в стране, Виктор Полетаев и Дмитрий Волков выросли в ведущих игроков этой сборной, а федерация повторила уфимский сценарий Лиги наций в олимпийском отборе — в репортаже «Реального времени» из Санкт-Петербурга.

Хитрый финн и ущербные правила ВФВ

Главный тренер сборной России Туомас Саммельвуо не раз говорил, что в насыщенном календаре этого сезона именно олимпийский отбор в Санкт-Петербурге является главным турниром года для его команды. Здесь разыгрывалась всего одна путевка на Олимпиаду в Токио-2020, однако попасть на главный турнир четырехлетия можно будет еще в январе на континентальном отборе. Но там и соперники будут намного серьезнее, да и лишняя нервотрепка действующим победителям Лиги наций была не к чему.

Неудивительно, что именно фигура Саммельвуо стала ключевой в питерских приключениях сборной. Тренер за последние полгода проделал шикарную работу в клубе, став чемпионом России с кемеровским «Кузбассом», и было очевидно, что рано или поздно он переберется в статусный клуб. Однако события развивались настолько стремительно, что, похоже, даже игроки сборной не успевали за ними следить. Так, на пресс-конференции, которая предваряла старт турнира, Туомас осторожно опроверг появившуюся информацию о расторжении им действующего пятилетнего контракта с кемеровским клубом и переезде в Питер в расположение «Зенита», созданного всего два года назад.

— Я могу возглавить «Перуджу», «Ресовию», «Модену»… Это все слухи. Поговорим об этом после олимпийского отбора, — заявил тренер. — Я не читаю ничего, не слежу за информацией о своем будущем, сейчас мысли только о сборной.

Туомас Саммельвуо: «Я не читаю ничего, не слежу за информацией о своем будущем, сейчас мысли только о сборной»

Вроде бы получается нормальная ситуация, когда востребованный на рынке тренер уходит на повышение в более благополучный клуб, переезжает в один из лучших городов мира и получает в свое расположение команду, состав которой формируется преимущественно из мощных высококлассных игроков. Однако это точно не случай финна, который пока что откровенно хитрит. Практически во всех своих интервью Саммельвуо подчеркивает, насколько важны духовные ценности и доверие, но при первой же возможности он покидает клуб, который когда-то поверил в него и заключил долгосрочный контракт (Туомасу по нему оставалось отработать в Сибири еще три года — как раз до домашнего для сборной чемпионата мира). Это видят не только болельщики, но и игроки сборной, которые уже прониклись доверительной философией главного тренера. А тут такое.

С другой стороны, Саммельвуо просто играет в рамках правил, созданных Всероссийской федерацией волейбола. Поговаривают, что решение о его экстренном переезде в Санкт-Петербург принималось на самом высоком уровне (как известно, волейбол в стране курирует Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ), и Туомас просто не мог бы отказать. Так в хоккее забирали из «Ак Барса» в сборную перед Олимпиадой в Сочи Зинэтулу Билялетдинова, с которым в 2011 году экстренно встречался лично президент Владимир Путин. Но здесь ВФВ создает прецедент, когда отличная работа сибирского клуба и его менеджмента показательно никому не нужна, и получается, что «Кузбасс», став чемпионом России, в какой-то степени себе навредил, потеряв тренера за полтора месяца до первых официальных матчей нового сезона и скорого дебюта в Лиге чемпионов. Руководство кемеровчан уже заявило, что о своих планах финн их не предупреждал и они ждут его обратно в расположение клуба.

В то же время бывший тренер «Зенита» Александр Климкин уже возглавил «Енисей» и открыто говорит о том, что о решении питерского клуба, который возглавит Саммельвуо, будет объявлено после олимпийского отбора. Все делается «в интересах сборной». Волейбол повторяет путь хоккея, в котором СКА — базовый клуб и для игроков, и для тренера. Теперь таким будет и питерский «Зенит», который в это межсезонье уже провел ряд далеко не самых красивых трансферов, буквально выдергивая игроков из клубов уровнем пониже (например, переходы Романа Порошина из «Белогорья» и Игоря Филиппова из «Урала»).

Семитысячная вместимость «Сибур Арены» оптимальна как для баскетбольных матчей, так и для волейбольных

Шикарная «Сибур Арена» и повторение уфимского сценария

Санкт-Петербург встретил всех гостей олимпийского отбора 8 августа шикарной для Питера погодой. Однако уже к вечеру переменчивое в городе на Неве солнышко сменилось проливным дождем. Вода наполняла дороги выше тротуаров, а некоторые станции метро даже закрыли на профилактику.

Для выхода на Олимпиаду Саммельвуо помимо проверенной в Лиге наций боевой гвардии привлек и опытных бойцов. В большинстве своем из казанского «Зенита»: связующий Александр Бутько, диагональный Максим Михайлов и блокирующий Артем Вольвич. Также вернулся в сборную после перерыва Дмитрий Мусэрский, который прошедший сезон играл в Японии.

— Знаете, здесь, пожалуй, лучшая арена для волейбола в стране, — рассказывал после стартового матча сборной в «Сибур Арене» Александр Бутько. — И трибуны почти всегда полные, и шикарный зал, атмосфера заставляет выкладываться на полную.

Действительно, «Сибур Арена», которая находится на Крестовском острове в десятках метров от футбольной «Газпром Арены», впечатляет. Здесь буквально все создано для комфортного просмотра спортивных соревнований самого различного уровня. Фойе светлое и просторное, с выходами на балконы, диванчиками и многочисленными барными стойками. Семитысячная вместимость видится оптимальной как для баскетбольных матчей, так и для волейбольных.

Организаторы из ВФВ не стали особо мудрить и в Питере почти вся околоволейбольная часть проходила по сценарию июньского этапа Лиги наций в Уфе. Все тот же заводной талисман-мишка и даже его фирменный торт в лицо для одной из именинниц на трибуне. Непродуманной осталась только реализация сувенирной продукции, которой в свободной продаже практически не было. Большинству пришедших на трибуны любителей волейбола оставалось покупать контрафактные шарфы, футболки и флаги у перекупщиков, организовавших на входе целые торговые точки.

Снова отличились и болельщики, которые после каждой игры огромными толпами встречали игроков и тренерский штаб. Так же было и в Уфе. Волейболисты этого созыва — настоящие герои в глазах публики, поэтому у федерации есть прекрасный шанс не только сохранить такой ажиотаж вокруг вида спорта, но и приумножить его к домашнему чемпионату мира 2022 года, который пройдет сразу в 10 российских городах — от Калининграда до Красноярска.

Организаторы из ВФВ не стали особо мудрить и в Питере п. Фото vk.com/rusvolleyteam

«Фальшивый» Леон и вино для мексиканцев

В питерской группе помимо явного фаворита, России, играли аутсайдер из Мексики, молодая и атлетичная сборная Кубы и крепкий боевитый Иран. Наибольшие вопросы вызывала сила кубинцев. Если бы на олимпийский отбор прибыли попавшие в заявку блокирующий Робертланди Симон и диагональный Майкл Санчес Божулев, то это была бы абсолютно другая сборная, которая навязала бы борьбу и россиянам, и иранцам. В итоге кубинцы сыграли тем составом, который недавно здорово проявил себя на Панамериканских играх, а приезд Симона и Санчеса должен случиться на январском отборе.

Любопытно, что в итоге кубинцы потрепали нервы и Ирану, и России. У первых они выиграли два сета, проиграв затем три подряд. У россиян партии зацепить не получилось, однако в двух из трех сетов волейболисты с Острова свободы навязали настоящую борьбу, проигрывая лишь в два очка. Любопытно также, что под 15 номером у Кубы играл волейболист с надписью на майке «Леон». Однако цвет его кожи был явно светлее его польско-кубинского собрата Вильфредо, а игровые качества явно не дотягивали до уровня лучшего волейболиста мира последних лет. Хотя в игре с россиянами «фальшивому» Леону удалось сделать сразу четыре эйса!

Мексиканцы явно приехали на отборочный этап не за общей победой.

— Нам очень трудно играть с такими атлетичными командами, которые здесь собрались, — говорил перед стартом турнира главный тренер сборной Мексики Хорхе Азайр. — Мы не можем ничего предложить на блоке и не так хороши в приеме и в защите. Возможно, наш шанс в атаке.

«Нам очень трудно играть с такими атлетичными командами, которые здесь собрались», — говорил перед стартом турнира главный тренер сборной Мексики Хорхе Азайр

Стоит отметить, что мексиканцы неплохо проявили себя в таком важном компоненте, как прием. А вот ту самую атаку провалили напрочь. В стартовой игре против России этой сборной удалось набрать всего 43 суммарных очка. Как итог — поражение 0:3 (15:25, 11:25, 17:25) в игре, которая продолжалась чуть более часа. Любопытно, что тренерский штаб мексиканцев пришел на пресс-конференцию, посвященную старту турнира, раньше всех и в ожидании коллег довольно плотно поглощал вино, которое заготовили для гостей мероприятия. Наверное, гости не отказались бы и от текилы, которую особенно чтят на их родине, но было только вино. В итоге мексиканцы закономерно проиграли все свои матчи всухую, неожиданно навязав борьбу Ирану в одном из сетов (25:27).

Что касается главного соперника россиян по питерскому отбору, то стоит отметить, что иранцы из-за травм потеряли двух игроков, однако в последние годы эта сборная сильна в любом составе. Ее ведет за собой капитан Саид Маруф, который очень активно руководит своими партнерами как во время игровых розыгрышей, так и во время перерывов.

Сборная России: ни одного проигранного сета в Уфе и в Питере

Что касается россиян, то отличительной особенностью нынешней команды Саммельвуо является то, что финн максимально широко использует ротацию всех игроков, что имеются в его распоряжении. Так, в игру за три матча в Питере вступил абсолютно каждый из 14 заявленных на олимпийский отбор волейболистов. Настоящим лидером этой сборной уже давно стал доигровщик Дмитрий Волков. А вот по позиции диагонального вопрос оставался открытым весь турнир. С Мексикой начинал матч Максим Михайлов, а с Кубой — Виктор Полетаев. Таким образом, до конца не было понятно, кто выйдет в стартовом составе против Ирана. То же самое можно сказать и о связующих. Александр Бутько пропустил нынешнюю Лигу наций, турнир россияне выиграли с парой «связок» Игорь Кобзарь — Дмитрий Ковалев. В итоге и Бутько, и Кобзарь в Питере сыграли чуть ли не поровну, хотя в решающем матче против Ирана Саммельвуо все-таки доверил пасовать Бутько.

Лига наций вполне наглядно показала, что слабым местом нынешней сборной можно считать позицию либеро. Действительно, Валентин Голубев, который не так давно стал новичком казанского «Зенита», играет с переменным успехом. Ни в защите, ни в приеме он не выглядит надежной опорой, и трудно представить, что было бы со сборной, не забивай так много наши доигровщики Клюка и Волков на высоких мячах.

Отличительной особенностью нынешней команды Саммельвуо является то, что финн максимально широко использует ротацию всех игроков, что имеются в его распоряжении

Как и предполагалось, все решалось в последний игровой день в матче Россия — Иран. Единственная олимпийская путевка досталась россиянам не так просто (легким по счету получился лишь первый сет — 25:19), в остальных партиях была борьба (25:23, 25:23). По ходу третьего сета подопечные Саммельвуо сначала вели 4 очка (11:7), затем проигрывали сразу 3 — 16:19. Все решили уверенная игра Виктора Полетаева в атаке (он набрал 19 очков), важные очки Дмитрия Волкова (в том числе и его «коронным» одиночным блоком) и подача Ильяса Куркаева. Нестабильно отыграл Егор Клюка, однако именно его эйс позволил перегнать иранцев в решающей партии. На приеме наш доигровщик в какой-то момент откровенно «поплыл», и Самир Гафур подавал в него три раза, что привело к выигрышу иранцами трех брейковых очков.

— Ой, уже не помню детали игры. Главное, мы едем на Олимпиаду, — говорил после игры Клюка, который набрал в матче 11 очков.

В итоге 3:0 и закономерная путевка на Олимпиаду с первой попытки. За это лето в России сборная провела 6 игр (по 3 — в Уфе и в Питере) и все выиграла с одинаковым счетом 3:0.

Приятно было видеть в составе Дмитрия Мусэрского, который вернулся в сборную после перерыва:

— Знаете, я не доволен своей игрой. Последствия операции еще дают о себе знать. Поэтому мог бы сыграть и лучше.

— Вы едете в Токио и сыграете в стране, которая для вас лично уже стала не чужой.

— Для начала нужно попасть в состав. Что будет через год, кто его знает. Но я буду стараться и очень хочу сыграть в Японии.

Туомас Саммельвуо: «Сейчас у меня нет ответа по поводу питерского «Зенита»

Главный тренер сборной России после окончания олимпийской квалификации хоть и улыбался на камеры, выглядел слегка напряженным. Понятно, что ситуация вокруг его перехода в питерский «Зенит» не может не сказываться на сборной. Сам финский специалист после вопроса о его дальнейших планах грустно опустил глаза в пол и сначала сказал:

— Я не знаю, честно. Наверное, пару дней проведу в Финляндии, затем вернусь в Россию, нужно начинать готовиться к осеннему чемпионату Европы. Сейчас нужно отдохнуть. Отдыхать тоже надо уметь. Я попробую. Но умею ли я отдыхать, сам не знаю.

Туомас Саммельвуо: «У нас потрясающая команда, люди в ней понимают все без слов»

— Но уже не секрет, что вы возглавите питерский «Зенит»…

— Это такой вопрос… Об этом нереально думать в данный момент. И сказать что-то определенное я тоже не могу. Мы едем в Токио, и это главное. О клубе будем говорить после чемпионата Европы, в октябре. Сейчас у меня нет ответа по поводу питерского «Зенита».

— Почему так нестабильно сыграли против Ирана?

— Не так уверенно выглядели в атаке, реализовали чуть более 50% своих возможностей. Спасибо блоку и защите. Плюс спасибо нашей философии, от которой мы не отступаем ни на шаг: играем все вместе в каждом розыгрыше.

— Кто приехал болеть персонально на вас из Финляндии на этот отбор?

— У меня здесь были и брат, и мама, и папа, и мои соседи. Они год назад приезжали в Кемерово из Финляндии. Сейчас поддерживали меня здесь. Это очень приятно.

— Вы в этом году сыграли в России шесть матчей и не проиграли ни сета. Это достижение?

— Да, это достижение. Но это не я. Я всего лишь молодой тренер из Финляндии. Это все классные российские игроки. У нас потрясающая команда, люди в ней понимают все без слов.