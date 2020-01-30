Подача в Токио: кто будет связующим на Олимпиаде?

Волейбольный сериал «Реального времени»

Мужская сборная России по волейболу еще в августе прошлого года обеспечила себе выход на Олимпийские игры в Японии, довольно уверенно выиграв свою отборочную группу. Пока что не до конца понятно, в каком статусе наши волейболисты выступят в Токио из-за декабрьских санкций WADA: полноценными участниками под российским флагом или спортсменами нейтрального статуса. В любом случае этот факт никак не повлияет на окончательную заявку команды Туомаса Саммельвуо. В январе Всероссийская федерация волейбола уже опубликовала расширенный список кандидатов на Олимпийские игры, а в подмосковном Новогорске был организован углубленный медосмотр и встреча с игроками данного шорт-листа. «Реальное время» начинает серию публикаций, посвященную вероятному составу сборной России, который отправится в Токио. Для начала поговорим о позиции связующего: вспомним, кто и как пасовал в сборной на предыдущих Олимпиадах, обсудим с экспертом вероятные мотивы выбора Саммельвуо, а также отметим сильные стороны основных кандидатов.

Кто пасовал в олимпийской сборной в XXI веке?

Исторически сложилось, что позиция связующего в мужской сборной России была далеко не самая проблемная. На последних пяти Олимпиадах всегда находилось как минимум два амбициозных кандидата.

Сидней-2000: Ушаков и Хамутцких. Результат — серебро. На стыке веков россияне играли в финалах сразу двух крупных турниров — Мировой лиги и Олимпийских игр. На оба соревнования подопечные Геннадия Шипулина ехали с крепким первым номером в лице Константина Ушакова. Уроженец Омска лишь изредка уступал место знаменитому Вадиму Хамутцких по кличке Борода. На Олимпиаде в Сиднее он выходил на замену лишь в трех матчах из восьми. Ушаков смотрелся очень уверенно по ходу обоих турниров, но главную игру года и четырехлетия провалил, как и вся наша сборная. Россияне считались фаворитами финала, но со счетом 0:3 проиграли югославам Зорана Гаича, у которых пасовал будущий игрок казанского «Зенита» Никола Грбич.

Афины-2004: Хамутцких и Ушаков. Результат — бронза. Греческая Олимпиада стала последним крупным соревнованием для Шипулина в роли главного тренера сборной. Стабильно под его руководством продолжала играть пара связующих Ушаков — Хамутцких. В итоге на двоих они сыграют около 500 матчей в форме сборной России — цифра впечатляющая. В Афинах номинально первым пасующим и капитаном сборной стал уже Хамутцких. Ушаков в большинстве матчей лишь выходил на замену, а в игре за 3-е место против США (3:0) и вовсе не появился на площадке. Ключевым стал проигрыш Италии в полуфинале (0:3), в котором два сета пасовал Вадим, а в третьем в «старте» вышел Константин. Но на ходе провального матча это никак не сказалось — итальянцы не дали ни в одной из партий набрать россиянам даже 20 очков (16:25, 17:25, 16:25).

Пекин-2008: Гранкин и Хамутцких. Результат – бронза. Сборная России после бронзы Афин начала потихоньку омолаживаться. В 2008-м позиция связующего плавно перешла в руки тогда еще молодого и дерзкого Сергея Гранкина. В тот год россияне под руководством Владимира Алекно стали дважды бронзовыми — в Мировой лиге и на Олимпиаде в Пекине. Оба турнира первым номером был 23-летний Гранкин, хотя капитаном сборной оставался Хамутцких, карьера которого, казалось, близилась к закату, но Борода играл долго и теоретически мог поехать даже на Олимпиаду в Лондон. Сергей же после Пекина начал сталкиваться с настоящим «хейтом» со стороны болельщиков и специалистов, который преследовал его все 4 года, до следующей Олимпиады, оказавшейся победной.

За две недели до старта Игр в Рио он носил гипс, но в итоге Гранкин (справа) отыграл все матчи олимпийского турнира в стартовом составе. Фото: FIVB

Лондон-2012: Гранкин и Бутько. Результат — золото. Пока что самый счастливый год для мужского российского волейбола начинался с низкого восьмого места в Мировой лиге. В год Олимпиады большинство ведущих сборных пожертвовали этим турниром и обкатывали в основном дублеров. За сборную России летом вновь сыграл Ушаков, которому было уже 42 года, а также дебютировал в национальной команде молодой Игорь Кобзарь. Но всем было понятно, что ставка в Лондоне будет сделана на пару связующих Гранкин — Александр Бутько. Любопытно, что формально первого номера на позиции пасующего не было. Турнир в стартовом составе начинал Александр, проведя первые 4 игры группового этапа. На последний матч группы и на весь плей-офф в «старте» выходил уже Сергей. В финале вклад в историческую победу над Бразилией (3:2 после 0:2 по сетам) внесли оба, однако Бутько выходил на замену в первых двух проигранных партиях, а Гранкин выходил первым номером во всех пяти сетах. Таким образом, сложилась ситуация, когда олимпийское золото выиграла команда, у которой по 4 матча в стартовом составе провели оба «связки».

Рио-2016: Гранкин и Кобзарь. Результат — 4-е место. На Олимпиаду в Рио сборная отбиралась в начале года в Берлине. Там тяжелую травму голеностопа получил связующий Дмитрий Ковалев, и затем без замен играл Гранкин. Никаких сомнений, что динамовец поедет на свою третью Олимпиаду, не было, пока травму не получил сам Сергей. В июле ему был поставлен диагноз «трещина плюсневой кости голеностопа», за две недели до старта Игр в Рио он носил гипс, но в итоге Гранкин отыграл все матчи олимпийского турнира в стартовом составе. Пару пасующих ему снова мог составить Бутько, однако долгое время белорус не привлекался в российскую команду из-за лимита на натурализованных игроков. В 2016 году Бутько не провел за сборную ни одного матча, а в Рио вторым пасующим неожиданно поехал Кобзарь. В Мировой лиге он не сыграл ни одного матча, там наигрывался Ковалев, которого Владимир Алекно предпочел не включать в олимпийскую заявку.

Кто вошел в расширенный список ВФВ?

В расширенную заявку от федерации на Токио-2020 попали сразу пять пасующих: опытный олимпийский чемпион Бутько, уже завоевавшие различные титулы со сборной Ковалев и Кобзарь, хорошо заявивший о себе в юниорских и молодежных национальных командах Панков, а также юное дарование Абаев.

Александр Бутько. На момент Олимпиады в Токио связующему будет 34 года, и есть все шансы, что он будет входить в расширенный список и на следующие Игры. Провел отличный этап карьеры в новосибирском «Локомотиве», а с 2016 года коллекционирует титулы в роли основного пасующего казанского «Зенита». Нынешний сезон для Александра пока складывается не так удачно, поэтому говорить уверенно, что он поедет в Токио, нельзя. По его кандидатуре многое будет зависеть от личного решения Саммельвуо, концовки клубного сезона, а также начала Мировой лиги. На стороне Бутько — огромный опыт, его возможности тренерскому штабу понятны.

Игорь Кобзарь. На прошедший осенью чемпионат Европы сборная России поехала с парой связующих Бутько — Кобзарь, однако результата не добилась. В летней Лиге наций Игорь заявил о себе куда лучше, не говоря уже о клубном сезоне, в котором он стал чемпионом страны в составе кемеровского «Кузбасса». Любопытно, что ранее Кобзарь выигрывал титул также с «Белогорьем» и казанским «Зенитом». На момент поездки в Токио пасующему исполнится 29 лет, и для «связки» это, можно сказать, самый расцвет. Игорь уже приобрел необходимый опыт и набил достаточно «шишек», чтобы стать основным связующим олимпийской сборной России. Играет очень разнообразно, делая акцент на скорость. Обладает классной подачей и редко когда нервничает на площадке.

Игорь уже приобрел необходимый опыт и набил достаточно «шишек», чтобы стать основным связующим олимпийской сборной России. Фото: FIVB

Дмитрий Ковалев. Пасующий, который весь нынешний сезон на глазах у Туомаса Саммельвуо в питерском «Зените». Будет ли это одним из факторов включения в итоговый олимпийский состав, пока непонятно. Ковалев, наряду с Кобзарем, здорово зарекомендовал себя в летней Лиге наций, а также ездил основным «связкой» на осенний Кубок мира в Японию, однако в матчах Суперлиги Дмитрий пока что выглядит не так уверенно, чтобы быть безальтернативным кандидатом на поездку в Токио. Показательна, например, недавняя встреча против нижегородского АСК, которую «Зенит» сенсационно проиграл и в которой Ковалев выглядел крайне неуверенно. Пасующему на момент поездки в Токио будет, как и Кобзарю, 29 лет. Как проявит себя игрок во второй половине клубного сезона и в летних матчах сборной, пока непонятно, но в тройку «железных» кандидатов на олимпийскую путевку Дмитрий пока входит.

Павел Панков. Связующему 24 года, он довольно рано заявил о себе, прошел всю систему подготовки московского «Динамо» и является сейчас основным игроком в этом клубе. Представитель знаменитой волейбольной семьи (мама — олимпийская чемпионка Сеула-1988 Марина Панкова, папа — главный тренер подмосковного «Заречья-Одинцово» и бывший главный тренер женской сборной России Вадим Панков). Павел имеет отличную подачу, однако в том, что касается непосредственных обязанностей связующего, качества паса, часто поддается эмоциям и очень от них зависим. Здорово проявил себя в знаменитой юношеской и молодежной сборной 1995 года рождения, которая выиграла множество титулов. В главной команде дебютировал в 2017 году, однако пока что на его счету всего две проведенные встречи. Вероятнее всего, получит шанс в Токио только в случае травм основных кандидатов на поездку.

Константин Абаев. Логика федерации при включении этого 20-летнего игрока в расширенный список прослеживается очевидно: Абаев имеет за плечами внушительный опыт юниорских и молодежных встреч. В новосибирском «Локомотиве», который воспитал Абаева, уже давно говорят о таланте игрока и делают на него ставку в будущем. Константин уже успел поиграть в европейских клубах в аренде, а в этом сезоне получает достаточное для своего возраста игровое время и порой выглядит даже увереннее польского одноклубника Фабиана Джизги. Абаев играет разнообразно, входит в десятку самых результативных пасующих этого сезона (20 очков: 12 с подачи, 7 блоков и одна точная атака). Однако включение в расширенный олимпийский состав для этого волейболиста — приятный аванс. Его время должно наступить в следующих олимпийских циклах.

На кого еще стоит обратить внимание?

Первый кандидат, не вошедший в расширенную пятерку от ВФВ, напрашивается сразу, — это Сергей Гранкин. Опытный российский связующий с прошлого сезона выступает в Европе, играя за немецкий «Берлин». На осеннем Кубке мира в Японии составил пару связующих вместе с Дмитрием Ковалевым. Какое впечатление произвел на Саммельвуо, пока сказать сложно, любое решение Туомаса по кандидатуре Гранкина можно будет оправдать. В случае включения в состав это будет означать ставку на опыт и быструю игру, которую проповедует 35-летний волейболист. В случае отказа от его услуг можно будет говорить о том, что ставка просто сделана на других игроков.

В 2015 году Владимир Алекно дал такую характеристику Гранкину:

— С ним все просто: как только он играет, как того требует волейбол, он — большой мастер, которому аплодируют трибуны, тренер и партнеры. Если Сергей решает, что должен напомнить всем, что он — большой игрок, который многое умеет, начинаются проблемы.

В 2015 году Владимир Алекно дал такую характеристику Гранкину: «С ним все просто: как только он играет, как того требует волейбол, он — большой мастер, которому аплодируют трибуны, тренер и партнеры». Фото zenit-kazan.com

Всего же в российской Суперлиге в этом году выходило на площадку 30 связующих (из них — четверо легионеров). Неплохой сезон в «Динамо-ЛО» проводит 28-летний Игорь Тисевич. Здорово в первой половине чемпионата подменял травмированного Игоря Колодинского в «Факеле» Сергей Антипкин, который с 2013 по 2017 годы провел за сборную России 18 матчей на уровне Мировой лиги. В составе «Енисея» можно отметить обоих связующих: 25-летний Роман Жось пока набирается опыта, а вот 35-летний Валентин Стрильчук все чаще и чаще напоминает о себе (в далеком 2003-м он становился победителем юношеского чемпионата Европы в Загребе). В «Нове» неплохо выглядит еще один воспитанник новосибирского «Локомотива» Константин Осипов.

На позиции номинально вторых связующих в своих клубах остаются, например, Чеславс Свентицкис из московского «Динамо», а также Роман Порошин, который здорово зарекомендовал себя в Белгороде, но летом предпочел сидеть за спиной Ковалева в питерском «Зените». Также есть опытнейший капитан «Урала» Сергей Макаров, который до 2014 года стабильно призывался в сборную и наиграл в ней 81 матч. В Уфе он подменяет сербского пасующего Николу Йововича, сборная которого не отобралась на Олимпиаду в Токио.

Комментарий Дмитрия Березина: «Думаю, что в Токио поедут Кобзарь и Бутько»

Своим экспертным мнением с «Реальным временем» поделился бывший игрок ВК «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) и основатель самого популярного в России телеграм-канала о волейболе «Стык слева» Дмитрий Березин:

— ВФВ на январское олимпийское совещание и медосмотр в Новогорск вызвала пять связующих. На ваш взгляд, в Токио поедут двое именно из этого списка или возможны варианты с тем же Гранкиным или кем-то еще?

— На мой взгляд, окончательный выбор будет остановлен на ком-то именно из этих связующих. Попытаются обойтись без Гранкина, потому что он не просто так не играет в России. Видимо, есть у него какие-то проблемы во взаимоотношениях с московским «Динамо» и, скорее всего, с федерацией. Думаю, что есть команды Суперлиги, которые побоялись его брать именно поэтому, а не по каким-то спортивным показателям. Но это только мои догадки, не более.

Если не произойдет ничего экстраординарного, то мы увидим в Токио кого-то из озвученной ВФВ пятерки. Лично для меня самые сильные пасующие из этого списка — это Абаев, Кобзарь и Бутько. У каждого из них разный период в спортивной карьере. У того же Абаева самый расцвет, у него огромный потенциал, но Саммельвуо вряд ли рискнет взять его на Олимпиаду из-за молодости. Пока что Константин не проверен на взрослом уровне супертурнирами и различными суперфиналами и особых преимуществ перед конкурентами не имеет. Все-таки, думаю, перед сборной России будут стоять наивысшие задачи, и думать будут об участии в матчах за медали. Но все может измениться враз, если Абаев под конец сезона в «Локомотиве» вчистую переиграет Джизгу, а новосибирская команда выиграет чемпионат.

«Лично для меня самые сильные пасующие из этого списка — это Абаев, Кобзарь и Бутько (на фото)», — говорит Березин. Фото zenit-kazan.com

— Какими критериями будет руководствоваться Саммельвуо при выборе связующих в первую очередь? Может ли быть у Ковалева некая преференция в связи с тем, что он выступает за питерский «Зенит»?

— Если честно, даже не хочется думать, что Саммельвуо может взять кого-то только потому, что тот из питерского «Зенита». На главный турнир четырехлетия должны ехать сильнейшие, а не те, кто постоянно на виду у тренера и кого он лучше знает. Мы видим, как важна Олимпиада для нашей федерации, которая регулярно жертвует чемпионатом перед главными стартами четырехлетия. Суперлигу в эти годы перекраивают, календарь урезают. Все положено на карту ради сборной.

Поэтому вряд ли Туомасу позволят сделать выбор в пользу какого-то игрока и при этом учитывать клубные интересы. Необязательно даже Ковалева, а любого волейболиста из питерского «Зенита».

— А что если условный Панков выстрелит на Финале Шести в апреле?

— Все может быть. Но на данный момент я не вижу Панкова и Ковалева в составе сборной России на Олимпиаде. Это мое мнение. Про Гранкина тоже до конца непонятно, так как все меняется. У того же Бутько были игровые времена получше. Он привык побеждать в Казани, а сейчас пока что находится с командой за пределами тройки в турнирной таблице. Если вдруг не будет чувства уверенности в проверенных пасующих, то могут легко позвать и Сергея. Он тоже проверенный в прошлом и наверняка «на карандаше» у Туомаса.

— Ваш прогноз: каких двух связующих в составе сборной России мы увидим на Олимпиаде и почему? Какие главные сильные стороны этих кандидатов?

— Думаю, что в Токио поедут Игорь Кобзарь и Александр Бутько. У первого есть должное взаимодействие с диагональным Виктором Полетаевым, который очень важен для сборной и на которого будут рассчитывать. Плюс не забываем про нескольких доигровщиков из «Кузбасса», с которыми у Кобзаря также отличное взаимодействие. Плюс Игорь умеет побеждать, он здорово использует хороший прием, по показателям атаки с «плюса» и с «плюс-плюса» он один из лидеров Суперлиги, если не лучший. Что касается Бутько, то у него есть необходимый опыт. Также он сыгран с другим важным игроком сборной Максимом Михайловым.

Золото в Лондоне мы выигрывали парой Гранкин — Бутько. Это разные по своему стилю связующие, и это здорово. Первый играет чуть быстрее, в другой волейбол. Иметь двух сильных игроков с разным стилем — это большой плюс. Другой вопрос, как тот же Гранкин подходит Полетаеву. Но я думаю, что он большой профи, и ему будет достаточно двух-трех тренировок с любым игроком Суперлиги, чтобы сыграться. В общем, Сергей — это скорость и опыт. У Александра, в принципе, другой стиль, есть свои сильные стороны. Если он будет в своем лучшем психологическом состоянии, то, думаю, он точно поедет в Токио.