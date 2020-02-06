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Семья из Казани оказалась запертой на лайнере, где коронавирус выявлен у 10 человек

13:17, 06.02.2020
Семья из Казани оказалась запертой на лайнере, где коронавирус выявлен у 10 человек
Фото: ren.tv

Семья Щербаковых из Казани оказалась запертой на круизном лайнере Diamond Princess, где по результатам обследований выявлен коронавирус у десяти человек.

Сейчас лайнер находится на двухнедельном карантине. Пассажирам запрещено покидать каюты, доставка еды осуществляется по номерам.

«Всем пассажирам предоставили интернет для связи с близкими. 4 февраля на борт поднялись специалисты карантинной службы Японии. Они измеряли температуру всем пассажирам. Тем, у кого были жалобы, провели дополнительные исследования», — цитирует слова Щербакова РЕН ТВ.

По данным ТАСС, на судне находятся около 3,7 тыс. человек из более 50 стран. Среди них 24 гражданина РФ. У граждан России, находящихся на борту, вирус 2019-nCoV на данный момент диагностирован не был.

Общество Татарстан
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