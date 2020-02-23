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Фоторепортаж из инфекционной больницы в Казани, куда доставили больных с коронавирусом

11:19, 23.02.2020
Фоторепортаж из инфекционной больницы в Казани, куда доставили больных с коронавирусом

В Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени профессора Агафонова сегодня привезли восемь пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, у троих из которых выявлен коронавирус. «Реальное время» публикует фоторепортаж из больницы.

Людей доставил спецборт МЧС России. По прибытию все пассажиры лайнера, багаж, техника и сам самолет были дезинфицированы.

Прибывших доставили в инфекционную больницу, они проведут 14 дней в специальных боксах. С ними находятся три врача, медсестры и санитарки. Они также не смогут покинуть здание до окончания карантина.

Ежедневно у помещенных на карантин будут брать анализы и проводить медицинские процедуры. Все манипуляции медики проводят в защитных костюмах. Охраняют бокс сотрудники Росгвардии.

Общество Татарстан
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