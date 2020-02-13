Владимир Гойкович: «Мы звали нашего тренера Мистер. А как только выиграли чемпионат, стали звать его Сэр»

Главный тренер сборной Черногории о времени, проведенном в «Синтезе», и «футбольной» популярности водного поло у себя на родине

Экс-игрок ватерпольного «Синтеза» Владимир Гойкович приехал в Казань в связи с двумя приятными поводами. Первый — соревновательный, его команда «Ядран» выиграла здесь матч Лиги чемпионов. Второй — это участие в проекте создания фильма и написания книги об истории «Синтеза». Вопросы наставнику сборной Черногории задавали главный тренер «Синтеза» Марат Закиров и журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин.

«До десяти лет я даже не умел плавать»



— Владимир, вы сейчас главный тренер сборной Черногории, которая только что завоевала бронзу чемпионата Европы. Ваш приезд в Казань мотивирован тем, что в составе «Ядрана» играют пять ваших подопечных?

— Не совсем. Начнем с того, что против «Синтеза» могли бы сыграть только трое, потому что еще двое были травмированы. Но «Ядран» — моя команда, которая играла с другой моей командой — «Синтезом». Я провел в водном поло 15 лет, из них 13 в «Ядране» из Херцег-Нови (с перерывом) и два года в Казани. Десять лет играл в Черногории, потом в «Синтезе», вернулся на родину, отыграл еще три года и закончил.

— А как вы вообще пришли в водное поло?

— Это было немного необычно. Я родился на море, а для тех мест нормально, когда практически все занимаются водным поло. Но лично я до десяти лет даже не умел плавать. И только когда доктора посоветовали моим родителям, что плавание будет полезным для моего здоровья, мама с папой привели меня в бассейн. Полтора года плавал, а в 11 лет начал заниматься водным поло, которое мне очень понравилось.

Помимо него, в детстве играл еще в бочче, это такая итальянская игра, прижившаяся у нас. Но в целом это, конечно же, было несерьезно, в отличие от водного поло, которому я посвятил всю жизнь. И не жалею. Если бы кто-то предложил мне заново прожить мою жизнь, но с условием, что успехов у меня будет на треть, от того, что есть, я бы и тогда согласился.

Фото facebook.com/pvkjadran

Против «Синтеза» могли бы сыграть только трое, потому что еще двое были травмированы. Но «Ядран» — моя команда, которая играла с другой моей командой — «Синтезом»

— Вы приехали в Казань 25-летним, в 2006 году. Что сподвигло вас покинуть Херцег-Нови и что вы знали в тот момент о казанской команде?

— Из российских команд я знал только о московском «Динамо» и «Спартаке» из Волгограда, которые играли на уровне Лиги чемпионов. А про «Синтез» слышал краем уха, поскольку за два года до моего перехода один из черногорских игроков Дамьен Данилович пришел сюда играть. Затем, в 2005 году, команду пополнил еще и серб Деян Савич, а затем позвонил мне с предложением приехать в Казань, сказав, что здесь будет сильная команда. Перечислил имена Андрея Белофастова (играл в Хорватии, — прим. авт.), Томаса Шертвитиса (игрок сборной Германии, — прим. авт.), знал, что здесь будет еще и Данило Икодинович. Состоялось приглашение, здесь были хорошие условия, и я согласился.

«В Черногории много россиян. Не дают мне забывать русский язык»

— Были трудности при переходе?

— Трудность была в том, что я покинул родную команду, в которой провел до этого десять лет. Тогда еще в Белграде проходил чемпионат Европы, где играли Савич и Икодинович, и я приехал в Казань один. Но мне помогали местные игроки Ирек Зиннуров, Марат Закиров, тот же Белофастов, мы нашли общий язык. В итоге я не учил русский язык, поскольку он похож на сербский. А мое нынешнее умение общаться на русском связано с тем, что сейчас в Черногории много приезжих из России, не дают забывать ваш язык.

— Что-то необычное было на тренировках «Синтеза»?

— Когда ты приходишь в новый коллектив, то стремишься показать свои лучшие качества, думаешь, что, допустив ошибку, сразу получишь жирный минус. Тогда главный тренер Казани Владимир Захаров смотрел на меня… Мы его звали Мистер, но договорились, что если выиграем чемпионат страны, то станем называть его Сэр. Так и случилось в итоге. Что-то необычное?.. Может быть, было меньше тактики, допустим, комбинаций, как можно поставить блок и так далее, чему в Черногории уделяют много внимания. Но в Казани была хорошая команда, мы много общались между собой. А когда в коллективе есть семь-восемь игроков, которые «понимают» водное поло, то с нею уже можно выигрывать.

— Помнится, на одной из первых тренировок Захаров много комбинировал, посылая Савича в одну сторону, Зиннурова в другую, вас в третью… Тогда вы просто сказали: «Мистер, давайте я просто расположусь здесь, мне дадут мяч, и я забью гол!»

— Да, и Захаров в этом случае увидел, что у него собрались хорошие игроки, и их не надо сильно менять. По-моему, он правильно сделал, что не только сам руководил, говорил, но и позволял игрокам общаться между собой, чтобы мы сделали так, как надо.

Фото Рината Назметдинова

Тогда главный тренер Казани Владимир Захаров смотрел на меня… Мы его звали Мистер, но договорились, что если выиграем чемпионат страны, то станем называть его Сэр. Так и случилось в итоге

— Расскажите о каком-то запомнившемся моменте тех лет.

— Увы, он связан с полуфиналом Кубка России, который проходил в Чехове, тогда мы проиграли Волгограду, а я не забил пенальти. Но есть и другой гол, когда мы играли финал Кубка ЛЕН Трофи, и я забил за минуту двадцать до конца. Тогда была ситуация, что мы выиграли в гостях два мяча, а дома уступали три. И забили в контратаке, а потом еще один, решающий, что позволило выиграть трофей. Кстати, нам сделали его точную копию, которая стоит у меня в домашнем музее.

Сразу после финала был большой праздник здесь, в бассейне, затем в кафе, но мы не могли надолго затягивать празднование, поскольку параллельно боролись за золото в чемпионате страны. Уже после того, как выиграли чемпионат страны, опередив «Штурм», где собралось много сильных игроков, был новый праздник. И в бассейне, и на заводе «Казаньоргсинтез».

— То есть вы там бывали?

— Да, я знаю, что это большая компания, подобной которой в моей Черногории нет. Они приходили на наши игры, поддерживали, руководитель предприятия был президентом нашего ватерпольного клуба. Если нынешний директор согласится помогать нашему «Ядрану», то я сразу отвечу согласием. Нам нужен «Казаньоргсинтез»! (Смеется).

— Поддерживаете связь с игроками той команды?

— Да, конечно. Прежде всего с сербскими игроками Савичем, Икодиновичем. С Савичем больше, поскольку мы оба работаем тренерами своих сборных. Из местных — с Белофастовым, который серьезно помогал мне, когда я жил в Казани, с Зиннуровым… Разве что Шертвитиса, который живет в Германии, не видел уже давно.

Фото Рината Назметдинова

Хорошо, что сам я не забыл русский язык за те 12 лет, что не был в Казани, а вы сделали тут ремонт. Это первое, что я увидел

«У нас всего три команды, из которых формируется сборная»

— Вы сейчас в бассейне «Синтез», куда приехали спустя десять с лишним лет. Есть ностальгия?

— Да. Хорошо, что сам я не забыл русский язык за те 12 лет, что не был в Казани, а вы сделали тут ремонт. Это первое, что я увидел. Мне понравилось это оформление с символикой Лиги чемпионов.

Конечно, помню те два хороших года, которые я провел в Казани, играл здесь финал ЛЕН Трофи с «Младостью»… Там было три моих гола. Это был хороший день, когда мы выиграли. Мы тогда не думали о деньгах, только о победе.

— Черногория стала бронзовым призером на чемпионате Европы.

— Да, но пока мы не выполнили главную задачу — завоевание путевки на Олимпиаду. За которую будем бороться на квалификационном турнире в Нидерландах, кстати, в компании со сборной России. Надеемся, что сможем отобраться, особенно если сможем показать ту же игру, которая была у нас на чемпионате Европы.

— Как удается поддерживать в Черногории высокий уровень мужского водного поло и вообще всех сборных? Не маловато ли у вас команд для решения этой задачи?

— На самом деле, хорошая работа по развитию водного поло у нас поставлена только в двух-трех клубах: «Приморац» из Котора, может быть, еще «Будва», которую создали относительно недавно, и «Ядран».

Фото facebook.com/pvkjadran

На самом деле, хорошая работа по развитию водного поло у нас поставлена только в двух-трех клубах: «Приморац» из Котора, может быть, еще «Будва», которую создали относительно недавно, и «Ядран»

— Да, и одна из лучших академий водного поло, наряду с академией сербского «Партизана».

— У «Партизана» она крупнее. Там сейчас подрастает очень хороший выпуск 2006 года рождения, другие года я не видел. Возвращаясь к нам — скоро будет столетие со дня образования «Ядрана», хотели бы посвятить этому событию победу в Евролиге. Надо постараться укрепить состав, вернуть в него двух ватерполистов, которые играют за границей. Но это пока только в планах. Потом снова вернемся к выступлениям собственными воспитанниками. Надеемся, что и «Котор» восстановит свою силу.

На самом деле, у нас немного ребят в каждом годе рождения, всего по семь-восемь, которые формируют юниорские сборные. Но зато с ними работают очень хорошие наставники, которые хорошо и много тренируют. Одного из них казанские любители водного поло хорошо знают, поскольку это Зоран Ивановски, пять лет отработавший в «Синтезе».

— А другие команды? Те же «Бокель», «Кумбор», «Прчаны», «Рисан»?

— Нет, это несерьезно. Они летом принимают участие в кратковременном чемпионате Черногории, но сами клубы существуют для того, чтобы подпитывать молодежью ведущие клубы, которые я назвал.

— Что для Черногории водное поло? Можно сравнить его с футболом или баскетболом?

— По популярности да, можно сравнить с футболом, а по результатам мы его превосходим. По результатам у нас еще неплохие баскетбол и гандбол, особенно женский. Вот виды спорта, которые помогают заявлять о нашей стране. Баскетболисты недавно играли на чемпионате мира, это уже хорошо, как и попадание мужской гандбольной команды на чемпионаты. Футбольная сборная неплохая, но все понимают невозможность ее попадания на чемпионаты мира и Европы. И только водное поло и гандболистки способны бороться за медали. Но мы же маленькая страна, у нас всего 600 тысяч населения.

