Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Елабужский детский дом, 1960-е годы

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Фото: из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

Елабужскому детскому дому, который работает и поныне, уже исполнилось 160 лет: детский приют в городе был открыт в 1859 году. Построили его на средства купца первой гильдии Федора Григорьевича Чернова. Позже ему дали название Александринского, в честь императрицы Александры Федоровны.

Это было полностью благотворительное заведение: чтобы его содержать, Чернов открыл специальный приютский банк, в который вложил 60 тысяч рублей. Изначально в приюте содержались только девочки-сироты. Здесь они получали начальное образование, уроки рукоделия и домашнего хозяйства. Кроме того, руководители приюта заботились о дальнейшей судьбе своих воспитанниц — подыскивали им работу, помогали в устройстве семейной жизни. Среди благотворителей приюта был протоиерей Кронштадтского собора о. Иоанн Сергиев (Иоанн Кронштадтский).

И после революции Елабужский детдом располагался в этом же старом здании — всего оно просуществовало 150 лет. Только в 2009 году детский дом переехал в новое современное здание.

Во времена Гражданской войны здесь была устроена школа-коммуна для беспризорников, на 1 апреля 1923 года здесь было 66 учеников. В 1925 коммуну реорганизовали в Детский дом школьного типа. Потом, в 1937 году, сюда поселили целую партию детей репрессированных родителей.

В годы войны здесь жили эвакуированные дети блокадного Ленинграда, эвакуированные сироты с Западного фронта.

В 1946 году Елабужскому школьному детскому дому присвоили название «Специальный детский дом для детей, родители которых погибли при защите Родины». Таких сирот здесь было больше всего. Отсюда они уходили в «большую жизнь»: после окончания 7 классов подростков целыми группами отправляли в рабочие училища и ФЗО.

Людмила Губаева