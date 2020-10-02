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УСК Казанская академия тенниса

Спорт

Общая информация

«Казанская академия тенниса» — крытое спортивное сооружение в городе Казани.

Спортивный комплекс был открыт в октябре 2009 года. Спорткомплекс предназначен для проведения тренировок и соревнований преимущественно по теннису и бадминтону, также может быть использован и как универсальный дворец спорта.

Академия является одним из базовых объектов Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

Директор УСК «Казанской академии тенниса» — Афанасьев Виталий Дмитриевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420059, Оренбургский тракт, 101
  • Телефон: (843) 221-24-96
  • Email: kazantennis@yandex.ru
  • Сайт: http://www.kazantennis.ru/

Дата последнего обновления: 02.10.2020

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