УСК Казанская академия тенниса
Общая информация
«Казанская академия тенниса» — крытое спортивное сооружение в городе Казани.
Спортивный комплекс был открыт в октябре 2009 года. Спорткомплекс предназначен для проведения тренировок и соревнований преимущественно по теннису и бадминтону, также может быть использован и как универсальный дворец спорта.
Академия является одним из базовых объектов Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.
Директор УСК «Казанской академии тенниса» — Афанасьев Виталий Дмитриевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, Оренбургский тракт, 101
- Телефон: (843) 221-24-96
- Email: kazantennis@yandex.ru
- Сайт: http://www.kazantennis.ru/
Дата последнего обновления: 02.10.2020