В Уфе впервые пройдет Республиканский ифтар

Но успеют ли его подготовить?

Два с половиной месяца осталось до начала Рамазана — священного месяца мусульман, в который правоверные обязаны соблюдать пост. В эти дни по вечерам с заходом солнца приверженцы ислама проводят ифтары после многочасового голодания. В Казани уже несколько лет проводится Республиканский ифтар, на который собираются тысячи мусульман — как правило, на футбольном стадионе. Хороший пример взяли на вооружение и некоторые другие регионы России. Теперь такую же массовую трапезу хочет провести в Уфе муфтий Башкирии Айнур Биргалин.

Рассматриваются три площадки

В Уфе в дни Рамазана впервые пройдет Республиканский ифтар, на котором накормят тысячи верующих. Об этом корреспонденту «Реального времени» рассказал председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Айнур Биргалин.

— Мы планируем провести Республиканский ифтар в Уфе. Предварительно рассматриваем три площадки — футбольные стадионы «Динамо» и «Нефтяник» (домашнее поле ФК «Уфа», — прим. ред.) или ледовый дворец «Уфа-Арена». Что касается «Уфа Арены», нужно будет подобрать тот день, когда лед будут застилать покрытием, — рассказал Айнур хазрат.

Сколько постящихся поучаствуют в коллективном разговении, муфтий Башкирии затруднился ответить, но рассчитывает, что их будет больше тысячи. С датой пока тоже не определились.

Сколько постящихся поучаствуют в коллективном разговении, муфтий Башкирии затруднился ответить, но рассчитывает, что их будет больше тысячи. Фото dumrb.ru

Основным организатором мероприятия выступает ДУМ РБ. Но муфтият рассчитывает и на поддержку руководства республики и бизнеса.

— У нас с правительством всегда были хорошие отношения. Иншаллах (если пожелает Аллах, — прим. ред.), сможем сорганизоваться с властями и привлечь к этому благому делу предпринимателей, — добавил он.

Успеют ли?

В 2020 году священный мусульманский месяц наступит вечером 23 апреля, а с раннего утра 24 апреля верующие начнут поститься, отказываясь в течение светового дня от еды, питья, интимной близости. Таким образом, до наступления Рамазана осталось два с половиной месяца.

Источник «Реального времени» в ДУМ РБ констатировал, что подготовка пока идет слабо. В администрации главы республики, которая курирует религиозные вопросы, пока не проявили особой заинтересованности в проведении масштабного ифтара. Хотя и противодействия со стороны руководителя администрации Александра Сидякина и главы региона Радия Хабирова тоже не было.

Задача — не только в поиске денег (хотя и это немаловажно). Нужно учесть множество организационных нюансов — от своевременной подачи блюд и культурной программы до вопросов безопасности, транспорта и т. п.

В 2019 году муфтият не успел подготовиться к массовому ужину, поэтому его отменили. Фото cdum.ru

Напомним, в прошлом году Айнур Биргалин, получив кресло муфтия, уже заявлял нашему корреспонденту о проведении Республиканского ифтара в Уфе. Тогда в числе предполагаемых площадок он называл спорткомплекс «Уфа-Арена» и этнический парк «Ватан» за конгресс-холлом «Торатау». Но в 2019 году муфтият не успел подготовиться к массовому ужину, поэтому его отменили.

Что касается Татарстана, то здесь подготовка к ежегодному, восьмому по счету Республиканскому ифтару идет полным ходом. В прошлом году организаторы массовой трапезы (ДУМ РТ, Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ и дирекция спорткомплекса «Казань Арена») смогли собрать под сводами футбольного стадиона 15 тысяч мусульман. В 2016—2018 годы удалось накормить по 10 тысяч человек, в 2015 году — до 7 тысяч, а в 2014 году — 2,5 тысячи. В коллективном разговении традиционно участвуют первые лица Татарстана (Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев, Фарид Мухаметшин), религиозные лидеры республики и России (муфтии Камиль Самигуллин, Талгат Таджуддин, митрополит Феофан, раввин Ицхак Горелик и т. д.), зарубежные гости, воспитанники детских домов, подопечные реабилитационных центров и других социальных учреждений.