В Минсельхозе РТ обсудили экспорт сельхозпродукции в Китай

Татарстан успешно экспортирует в Поднебесную зернобобовые культуры, лен, сахарную продукцию и мороженое в рамках национального проекта «Экспорт»

В Минсельхозе РТ обсудили экспорт сельхозпродукции в Китай. В министерстве состоялась встреча с представителями китайской делегации. Российскую сторону возглавил заместитель министра Рустем Гайнуллов, китайскую — президент транснациональной компании Cus Group Цуй Чжаохуа.



Рустем Гайнуллов отметил успешную реализацию экспортных поставок в Китай, включая зернобобовые культуры, лен, сахарную продукцию и мороженое в рамках национального проекта «Экспорт».

Цуй Чжаохуа подтвердил участие китайской делегации в Международной агропромышленной выставке «Агроволга — 2026», которая пройдет в Казани с 8 по 10 июля. Мероприятие объединит экспозицию, деловой форум и демонстрационные поля на площади 48 гектаров.

Участники встречи обсудили перспективы расширения экспортных поставок татарстанской сельхозпродукции в Китай и возможности совместной реализации инвестиционных проектов в агропромышленном секторе.

