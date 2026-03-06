В Минсельхозе РТ обсудили экспорт сельхозпродукции в Китай
Татарстан успешно экспортирует в Поднебесную зернобобовые культуры, лен, сахарную продукцию и мороженое в рамках национального проекта «Экспорт»
В Минсельхозе РТ обсудили экспорт сельхозпродукции в Китай. В министерстве состоялась встреча с представителями китайской делегации. Российскую сторону возглавил заместитель министра Рустем Гайнуллов, китайскую — президент транснациональной компании Cus Group Цуй Чжаохуа.
Рустем Гайнуллов отметил успешную реализацию экспортных поставок в Китай, включая зернобобовые культуры, лен, сахарную продукцию и мороженое в рамках национального проекта «Экспорт».
Цуй Чжаохуа подтвердил участие китайской делегации в Международной агропромышленной выставке «Агроволга — 2026», которая пройдет в Казани с 8 по 10 июля. Мероприятие объединит экспозицию, деловой форум и демонстрационные поля на площади 48 гектаров.
Участники встречи обсудили перспективы расширения экспортных поставок татарстанской сельхозпродукции в Китай и возможности совместной реализации инвестиционных проектов в агропромышленном секторе.
Ранее мэр Казани и генконсул Индии обсудили планы развития двусторонних отношений.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».