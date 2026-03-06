В Татарстане снизилось производство яиц

Объем сельхозпроизводства в Татарстане за январь превысил 20 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В январе 2026 года сельскохозяйственные предприятия Татарстана продемонстрировали хорошие результаты работы. Общий объем производства сельхозпродукции составил более 20,4 млрд рублей, что на 2,2% превышает показатели прошлого года, свидетельствуют данные доклада Татарстанстата.

На конец января в хозяйствах всех категорий насчитывалось 825,1 тыс. голов крупного рогатого скота. Количество коров составило 312,9 тыс. голов. Наблюдается рост поголовья свиней — достигнута отметка 492,5 тысячи голов.

В сельскохозяйственных организациях отмечен значительный рост поголовья некоторых видов животных. Так, количество коров увеличилось на 2,8%, свиней — на 4,6%, овец и коз — на 1,5%, птицы — на 13,5%. При этом поголовье крупного рогатого скота в организациях снизилось на 1,5%.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Производство основных видов сельхозпродукции также показало положительную динамику. По сравнению с январем прошлого года выросло производство скота и птицы на убой — на 1,7%, молока — на 5,2%. Единственное снижение зафиксировано в производстве яиц — на 1,6%. В республике они за неделю подорожали на 7%.

Значительная часть поголовья крупного рогатого скота (29,6%) и основной массив овец и коз (81,5%) находятся в хозяйствах населения. При этом сельскохозяйственные организации лидируют по поголовью свиней и птицы.

Напомним, что объем производства в Татарстане в январе превысил 410 млрд рублей.

Наталья Жирнова