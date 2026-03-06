Объем производства в Татарстане в январе превысил 410 миллиардов рублей

Наибольший удельный вес — 25% — приходится на производство кокса и нефтепродуктов

Фото: Артем Дергунов

Совокупная стоимость отгруженных товаров у предприятий Татарстана, выполненных работ и услуг составила 410,9 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные доклада Татарстанстата.

Наибольший удельный вес — 25% — приходится на производство кокса и нефтепродуктов — 102 млрд рублей. Второе место занимает производство химических веществ и химических продуктов с долей 8,6% — 35 млрд. Замыкает тройку лидеров производство пищевых продуктов, на которое приходится 6,7% от общего объема и 27 млрд рублей выручки.

На том же уровне находится общее обеспечение электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха — 27,7 млрд рублей, где производство, передача и распределение электроэнергии составили 13 млрд, а производство, передача и распределение пара и горячей воды и кондиционирование воздуха — 10 млрд.

Напомним, что объем потребительского рынка двух районов Казани за прошлый год составил 176 млрд рублей.

Наталья Жирнова