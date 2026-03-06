«Татнефть» не пойдет на мировую с «Туполевым»

«Татнефть» не пойдет на мировую с «Туполевым», допустил представитель авиастроительной компании Дмитрий Ермилов

«Татнефть» может отказаться от заключения мирового соглашения с ПАО «Туполев» по иску на 11,7 млрд рублей. Об этом сообщил представитель авиастроительной компании Дмитрий Ермилов на заседании арбитражного суда РТ.

— Думаю, что «Татнефть» направит официальный отказ от заключения мирового соглашения. Хотя, безусловно, это ничем процессуально не предусмотрено», — заметил он. По его словам, ему известно об этих намерениях, и он попросил коллег подготовить официальный документ. Еще до судебного заседания подходил к коллегам и просил, чтобы направили выраженную свою волю официальным письмом в адрес «Туполева», — сообщил он во время заседания.

Напомним, «Татнефть» предъявила к ПАО «Туполев» иск на 11,7 млрд рублей на срыв строительства и поставок четырех пассажирских самолетов Ту-214. Арбитражный процесс стартовал осенью 2025 года. В настоящий момент стороны обсуждают возможность мирового соглашения, но пока не могут достичь согласия. АС РТ во второй раз представил отсрочку для урегулирования разногласий. Расхождения касаются начисления процентов по основному долгу. «Татнефть» настаивает на осуществлении расчета как за пользование чужими средствами в рамках статьи 395 Гражданского кодекса РФ, а «Туполев» считает возможным начислять проценты в рамках договорной неустойки. Какая разница в денежном выражении стороны не называют.

Луиза Игнатьева