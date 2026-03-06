Новак: российский газ пойдет в обход Европы в дружественные страны быстрее его запрета ЕС

Россия намерена быстро переключить потоки поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Европы в дружественные государства, среди которых Китай, Индия, Таиланд и Филиппины, заявил вице-премьер России Александр Новак.

Новак подчеркнул, что такое решение обусловлено необходимостью избежать возможных дальнейших ограничений со стороны Евросоюза. Российские производители активно ищут партнеров для заключения долгосрочных контрактов, ориентированных на новые перспективные рынки.

Правительство рассмотрело предложение президента Владимира Путина о диверсификации газовых потоков и решило направить часть объемов СПГ, предназначавшихся Европе, на рынки, демонстрирующие высокий интерес к российским ресурсам и готовые развивать устойчивые и взаимовыгодные взаимоотношения. Напомним, что ранее Путин допустил, что Россия может досрочно уйти с рынка газа ЕС на более выгодные.

Реальное время / realnoevremya.ru

Такие поставки будут организованы в самое ближайшее время, подчеркнул Новак, добавив, что все потенциальные маршруты активно исследуются и многие переговоры уже находятся на продвинутой стадии. Вице-премьер заверил, что данная мера обеспечит стабильность поставок газа потребителям, заинтересованным в сотрудничестве с Россией.

Напомним, что 4 марта в Средиземном море загорелся российский танкер со сжиженным газом. По одной из версий, причиной возгорания могло стать нападение надводного беспилотника, а в проведении операции подозревается Украина.

Наталья Жирнова